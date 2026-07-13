TÜV SÜD baut neues Service-Center in Pforzheim

TÜV SÜD baut in Pforzheim ein neues Service-Center (TSC). Das Besondere in der Kreisstadt: Oben auf der Prüfstelle wird auch die Zulassungsstelle ihren neuen Sitz haben. Die innovative Prüfeinrichtung ersetzt die alte in die Jahre gekommene. Sie entsteht auf demselben Gelände, für das TÜV SÜD nun auch das Grundstück Am Mühlkanal 4a erworben hat. Neben moderner Architektur in der TÜV SÜD-typischen Kubus-Bauweise bietet das Service-Center neueste Prüftechnik, ein innovatives Energiekonzept, eine PV-Anlage und eine E-Tankstelle.



Spatenstich ist am Montag, 13.07.2026, um 12 Uhr. Die Eröffnung ist für den Sommer 2027 geplant. Für Autofahrer ändert sich zunächst nichts: Die alte Anlaufstelle bleibt während der Bauzeit in Betrieb. Beim Spatenstich mit dabei: Oberbürgermeister Peter Boch, Erster Bürgermeister Dirk Büscher, Christel Franz, Leiterin der Kfz-Zulassungsstelle, Alexandra Lachenauer-Engisch, Bürgercentrum, der Architekt Joachim Hermet sowie Jürgen Wolz, Mitglied der Geschäftsführung der TÜV SÜD Auto Service GmbH, Thomas Emmert, Leitung Asset-Management TÜV SÜD Division Mobility, Paul Bäuerle, TÜV SÜD BSG-Serviceline Real Estate und Mehmet Tekdas, Leiter des TSC Pforzheim.



„Es freut uns sehr, dass wir die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit mit der Stadt Pforzheim an diesem Standort durch den Neubau auf einem neuen, modernen Fundament fortsetzen können“, sagt Jürgen Wolz beim Spatenstich des neuen Service-Centers. Das Zusammenspiel von Behörde und Prüfstelle bietet viele Vorteile – kurze Wege beispielsweise bei Änderungsgutachten und Eintragung in die Fahrzeugpapiere. Prüfen und Zulassen gehen in Pforzheim Hand in Hand.



TÜV SÜD bekennt sich zum Standort



Mit dem Neubau reagiert der Konzern auch auf die wachsende Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen für Auto-, Motorrad- und Lkw-Besitzer im Landkreis Pforzheim und darüber hinaus. Im neuen Service-Center, das auf demselben Gelände entsteht, auf dem noch das alte steht, wird neben der Zulassungsstelle auch die Verwaltung des TÜV SÜD Service-Centers untergebracht. Zudem finden dort die theoretischen Fahrerlaubnisprüfungen statt. In der Prüfeinrichtung und in den mobilen Teams werden weiterhin 25 Mitarbeiter beschäftigt sein. Wolz: „Das Bekenntnis zu diesem bewährten Standort hier in Pforzheim seit 1965 sowie die Fortführung der guten Zusammenarbeit mit der Zulassungsbehörde waren wichtige Aspekte für die Entscheidung zu dieser Investition.“



Das TSC wird das Modernste in Deutschland



Die Eckdaten: Gute 1.300 Quadratmeter Geschossfläche. Die Prüfhalle wird mit zwei Bahnen ausgestattet sein, für Pkw und für Lkw. Pro Bahn gibt es zwei Prüfplätze. Für Elektrofahrzeuge wird es zunächst eine Doppelladesäule geben, zwei weitere werden folgen. Die Ladesäulen werden von der PV-Anlage auf dem Dach gespeist. Der Neubau erfüllt alle Vorschriften aus dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz. Umgesetzt wird das unter anderem durch den Anschluss an das Fernwärmenetz und eine Wärmepumpe zum Kühlen. Apropos Kühlen: Das Gebäude verfügt über ein intelligentes Beschattungssystem. „Moderne Architektur, naturverträgliche und zukunftsweisende Bauweise, innovatives Einrichtungskonzept – das neue TSC Am Mühlkanal – an gewohnter Stelle also, wird eines der modernsten in Deutschland“, unterstreicht Jürgen Wolz



Kunden warten noch kürzer



„Transparenz und Service sind die wichtigsten Leitgedanken unseres Teams in der täglichen Arbeit. Und die beiden Prinzipien sind auch der rote Faden für den Neustart am alten Standort“, sagt Jürgen Wolz. Mehr Service heißt zum Beispiel: Die Wartezeiten für die Fahrzeuguntersuchung werden noch kürzer. Mehr Transparenz heißt: Der Auto- und Motorradfahrer kann die Untersuchungen an seinem Fahrzeug von A wie Auspuff bis Z wie Zusatzbeleuchtungen direkt mit verfolgen.



Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot



Neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung sowie Fahrerlaubnisprüfungen bieten die Sachverständigen weitere Dienstleistungen für Auto- und Motorradfahrer sowie die Mobilitätsbranche an. Das Spektrum reicht von Wert- und Schadengutachten, über amtliche Sondergutachten bis hin zu speziellen Services für Oldtimerfans – etwa Gutachten für das H-Kennzeichen.

(lifePR) (