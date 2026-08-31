TÜV SÜD Lebensmittel Experten Meetings in Hannover und München
TÜV SÜD bietet Orientierung für die Praxis
„Viele Lebensmittel-Unternehmen haben bereits Managementsysteme etabliert. Jedoch ergeben sich immer neue Herausforderungen. Genau hier setzen wir an und geben im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in die Audit-Praxis und disuktieren Themen, die vielleicht noch nicht auf der Agenda aller Unternehmen sind“, sagt Dr. Andreas Daxenberger, Lebensmittelexperte bei TÜV SÜD.
Food Safety Management nach IFS, FSSC 22000 & Co. im Fokus
Die Veranstaltungen richten sich an Qualitätsmanager, Beauftragte für Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeitsverantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Neuerungen und viele Fallbeispiele für FSSC 22000 Version 7 und IFS Food, sowie die kontinuierliche Verbesserung im Food Safety Managementsystem. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit, da gesetzliche Vorgaben, Marktanforderungen sowie Erwartungen von Kunden und Geschäftspartnern kontinuierlich zunehmen. Darüber hinaus informieren TÜV SÜD-Experten über die Bestätigung ökologischer Gegenleistungen (BevöG) und zeigen, wie Unternehmen die Anforderungen in bestehende Managementsysteme integrieren und von den Regelungen profitieren können.
Plattform für Wissenstransfer und Austausch
Mit den Lebensmittel Experten Meetings bietet TÜV SÜD jährlich eine Plattform für fachlichen Austausch und die praxisnahe Einordnung rund um aktuelle Zertifizierungsthemen in der Food-Branche.