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TÜV SÜD Lebensmittel Experten Meetings in Hannover und München

TÜV SÜD bietet Orientierung für die Praxis

(lifePR) (München, )
Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zählen zu den zentralen Handlungsfeldern der Lebensmittelwirtschaft. Unternehmen müssen dabei sowohl regulatorische Vorgaben als auch Anforderungen von Kunden und Marktteilnehmern im Blick behalten. Orientierung und praxisnahe Einblicke in aktuelle Themen bietet TÜV SÜD im Rahmen seiner kostenlosen Lebensmittel Experten Meetings in Hannover (06.10.26) und München (22.10.26). Im Fokus stehen die FSSC 22000 Version 7, IFS und Nachhaltigkeitsanforderungen entlang der Wertschöpfungskette sowie die Bestätigung ökologischer Gegenleistungen. Eine Anmeldung ist über die TÜV SÜD-Webseite möglich.

„Viele Lebensmittel-Unternehmen haben bereits Managementsysteme etabliert. Jedoch ergeben sich immer neue Herausforderungen. Genau hier setzen wir an und geben im Rahmen der Veranstaltung Einblicke in die Audit-Praxis und disuktieren Themen, die vielleicht noch nicht auf der Agenda aller Unternehmen sind“, sagt Dr. Andreas Daxenberger, Lebensmittelexperte bei TÜV SÜD.

Food Safety Management nach IFS, FSSC 22000 & Co. im Fokus

Die Veranstaltungen richten sich an Qualitätsmanager, Beauftragte für Lebensmittelsicherheit, Nachhaltigkeitsverantwortliche sowie Fach- und Führungskräfte aus der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie. Im Mittelpunkt stehen die wichtigsten Neuerungen und viele Fallbeispiele für FSSC 22000 Version 7 und IFS Food, sowie die kontinuierliche Verbesserung im Food Safety Managementsystem. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema Nachhaltigkeit, da gesetzliche Vorgaben, Marktanforderungen sowie Erwartungen von Kunden und Geschäftspartnern kontinuierlich zunehmen. Darüber hinaus informieren TÜV SÜD-Experten über die Bestätigung ökologischer Gegenleistungen (BevöG) und zeigen, wie Unternehmen die Anforderungen in bestehende Managementsysteme integrieren und von den Regelungen profitieren können.

Plattform für Wissenstransfer und Austausch

Mit den Lebensmittel Experten Meetings bietet TÜV SÜD jährlich eine Plattform für fachlichen Austausch und die praxisnahe Einordnung rund um aktuelle Zertifizierungsthemen in der Food-Branche.

Website Promotion

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TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als als 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

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