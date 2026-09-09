TÜV SÜD - Es geht um Sicherheit und Zugänglichkeit
TÜV SÜD auf der IAAPA Expo Europe in London
Mit jährlich über 2.000 Prüfungen gilt TÜV SÜD als weltweit führender Anbieter für die Sicherheit, Qualität und Nachhaltigkeit von Freizeitparks und Fahrgeschäften. Die unabhängigen Expertinnen und Experten unterstützen Hersteller und Betreiber über den gesamten Lebenszyklus der Anlagen hinweg – von der Entwicklung, über die Prüfung der technischen Unterlagen und die Qualitäts¬sicherung bis zur Erstabnahme und zu den wiederkehrenden Prüfungen.
Alle Fahrgeschäfte müssen vor der ersten Inbetriebnahme geprüft werden, zudem sind wiederkehrende Prüfungen des Erhaltungszustandes und der Betriebssicherheit erforderlich. Gesetzliche oder normative Änderungen können eine Anpassung der Anlagen erfordern. Mit dem Konzept „Retrofit EN 13814/ ISO 17842“ unterstützt TÜV SÜD die Betreiber bei der normgerechten Modernisierung. „So lassen sich bestehende Anlagen sicher weiter betreiben“, sagt Christian Falk, Leiter der Abteilung Freizeitindustrie der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. Ohne Anpassung an den Stand der Technik würde in Deutschland die Betriebsgenehmigung für die Anlagen erlöschen. Auch in anderen Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden, Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfen Anlagen nicht weiter betrieben werden, wenn sie nicht dem Stand der Technik entsprechen.
Speziell an Betreiber richtet sich auch die Zertifizierung „Wartung und Betrieb von Fahrgeschäften“. Mit einer erfolgreichen Zertifizierung wird dokumentiert, dass die Organisationsstruktur für den Betrieb der Anlagen klar definiert ist und dass alle beteiligten Personen die anlagenspezifischen Besonderheiten kennen und die notwendige Sachkenntnis hinsichtlich der Technik und der Abläufe haben.
FTTA – Effizientes und risikobasiertes Inklusionskonzept
TÜV SÜD stellt auf der IAAPA 2026 mit Fast Track to Accessibility (FTTA) ein effektives und risikobasiertes Inklusionskonzept für Hersteller von Fahrgeschäften und Betreiber von Freizeitparks vor. Ausgehend von den Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 haben die Expertinnen und Experten eine Risikoanalyse entwickelt, die auf einer fundierten Wissens- und Datenbasis aufbaut und die spezifischen Rahmenbedingungen eines Freizeitparks berücksichtigt. „Dabei wird für alle Fahrgeschäfte eines Freizeitparks eine Risiko- und Fähigkeitsmatrix erstellt, die eine transparente und aussagekräftige Klassifizierung hinsichtlich der Benutzung durch Fahrgäste mit unterschiedlichen Behinderungen ermöglicht“, erklärt Falk. Das Konzept wurde bereits erfolgreich in mehreren Projekten gemeinsam mit Freizeitpark-Betreibern und Herstellern umgesetzt.
Die Expertise von TÜV SÜD im Bereich von Fahrgeschäften und Freizeitparks ist weltweit gefragt. Zu den Einsatzorten zählen neben Deutschland unter anderem Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Schweiz, Spanien, Polen, aber auch Südkorea, der Mittlere und Nahe Osten, Singapur, Hongkong sowie die USA. Weitere Informationen zum Leistungsspektrum von TÜV SÜD in diesem Bereich gibt es unter tuvsud.com/freizeitparks.