Stärkung des Vertrauens in den Klimaschutz: TÜV SÜD eröffnet einen neuen „Global Decarbonisation Centre of Excellence“

Das CoE ist der jüngste Schritt im Rahmen der Dekarbonisierungs-Investitionen von TÜV SÜD und folgt auf die kürzlich erfolgte Übernahme des in Luxemburg ansässigen Unternehmens SustainCERT, einer akkreditierten Validierungs- und Verifizierungsstelle (VVB) mit wegweisender Expertise im Bereich dMRV. Zusammen erweitern diese Investitionen die Kompetenzen von TÜV SÜD in den Bereichen CO₂-Daten, CO₂-Märkte und unabhängige Begutachtung. Durch die Kombination digitaler Innovation mit der international anerkannten TIC-Expertise von TÜV SÜD wird das neue CoE dazu beitragen, die vertrauenswürdige Infrastruktur zu stärken, die für hochintegrierte CO₂-Märkte erforderlich ist – von Singapur über Asien bis hin zur ganzen Welt.
„Der Klimaschutz steht an einem entscheidenden Wendepunkt: Die Wirtschaft erkennt zunehmend die Notwendigkeit, CO₂-Daten in Vertrauen des CO₂-Marktes umzusetzen. Fortschritt hängt von überprüfbarem Vertrauen ab – ein Anspruch, dem TÜV SÜD seit mehr als 160 Jahren gerecht wird. Da Regierungen, Unternehmen und Investoren Gewissheit beabsichtigen, dass Emissionsminderungen glaubwürdig, transparent und unabhängig gesichert sind, bauen wir auf unseren Stärken auf, um die Dekarbonisierung zu beschleunigen und von Singapur aus vertrauenswürdige Klimalösungen für Asien und die Welt voranzutreiben“, sagte Patrick Vollmer, Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender des Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG.
Während Länder daran arbeiten, Artikel 6 des Pariser Klimaschutzabkommens umzusetzen, wächst der Bedarf an einer vertrauenswürdigen, interoperablen Infrastruktur für den weltweiten CO₂-Markt. Das CoE wird durch die Kombination digitaler Innovation mit jahrzehntelanger Expertise in der unabhängigen Validierung und Verifizierung dazu beitragen, die erforderliche, robuste, transparente Infrastruktur zu schaffen, , um die internationale Zusammenarbeit im CO₂-Bereich voranzutreiben und die Umsetzung von Artikel 6 zu unterstützen. Konkret wird das Kompetenzzentrum fünf strategische Bereiche unterstützen:
- Umsetzung von Artikel 6 und Vorbereitung auf die Regulierung des internationalen CO₂-Marktes;
- Kohlenstoffmärkte und Klimasicherung, unter anderem durch dMRV;
- Energiewende, alternative Kraftstoffe und Energiesicherheit;
- Integrität der Lieferketten und Dekarbonisierung der Industrie;
- Kapazitätsaufbau und Entwicklung von Ökosystemen für Regierungen und Industrie.
„Die Eröffnung des ersten Global Decarbonisation CoE von TÜV SÜD ist ein starkes Vertrauensvotum für Singapur als stabilen und vertrauenswürdigen Standort für Unternehmen, die in der Region wachsen und dort tätig sein möchten. Singapur hat sich zum Ziel gesetzt, ein Knotenpunkt für CO₂-Dienstleistungen und -Handel zu sein, an dem die Integrität von Emissionszertifikaten durch strenge Standards, transparente Daten und erstklassige Verifizierungsdienste untermauert wird. Wir begrüßen diesen jüngsten Meilenstein auf dem Weg von TÜV SÜD hier und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft fortzusetzen, um die Integrität und das Wachstum von CO₂-Dienstleistungen in der gesamten Region und darüber hinaus voranzutreiben“, sagte Png Cheong Boon, Vorsitzender der EDB.
In Singapur sind derzeit rund 160 Unternehmen aus dem Bereich der CO₂-Dienstleistungen und des Emissionshandels ansässig, die auf das Fachwissen und die Dienstleistungen des CoE zurückgreifen können. Das CoE wird zudem die Entwicklung neuer Methoden für naturbasierte Lösungen und Projekte der „Blue Economy“ unterstützen und so dazu beitragen, die bis 2030 geschätzte Finanzierungslücke von 2,1 Billionen US-Dollar für die regionale „Blue Economy“1 zu schließen.
„Deutschland, als Firmenhauptsitz von TÜV SÜD, und Singapur, der Standort unseres neuen Global Centre of Excellence, teilen ein starkes Engagement für Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit. Mit diesem neuen Zentrum baut TÜV SÜD auf diesem gemeinsamen Ethos auf und vereint Fachwissen im Bereich des CO₂-Marktes, digitale Innovation und unabhängige Begutachtung, um eine glaubwürdige Dekarbonisierung für Unternehmen, Gemeinden und Länder weltweit zu beschleunigen“, sagte Dr. Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer der TÜV SÜD AG.
Das Global Decarbonisation CoE wird ein multidisziplinäres Expertenteam zusammenbringen, das Partner und Kunden von der Projektkonzeption und -umsetzung bis hin zu Compliance, Verifizierung und Zertifizierung unterstützt.
Bis 2030 will das Kompetenzzentrum dazu beitragen, ein robusteres Ökosystem für den CO₂- Markt zu schaffen, indem es Projektentwickler, dMRV-Anbieter, unabhängige Verifizierungsstellen und CO₂-Register aus der gesamten ASEAN-Region auf einer einzigen digitalen Plattform zusammenführt. Es wird eine neue Generation digitaler Verifizierungsdienste bereitstellen, die darauf ausgelegt sind, die Effizienz zu steigern, die Konsistenz zu verbessern und die Transparenz zu erhöhen. Damit trägt es dazu bei, dass die CO₂-Märkte mit größerer Integrität skalieren und mit den erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen Schritt halten können.
Erfahren Sie mehr über die Dienstleistungen von TÜV SÜD im Bereich Dekarbonisierung und über SustainCERT.