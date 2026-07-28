Neues Assessment-Angebot stärkt Vertrauen in Datensicherheit und erleichtert Marktzugang in den USA
TÜV SÜD prüft nach SOC 2
SOC steht für „System and Organization Controls“ und wurde vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt. Der freiwillige Standard richtet sich vor allem an Unternehmen, die Kundendaten verarbeiten und gegenüber Auftraggebern Transparenz über ihre Sicherheitsmaßnahmen schaffen müssen. TÜV SÜD prüft im Rahmen eines SOC-2-Assessments als unabhängige Stelle, ob die definierten Kontrollen angemessen ausgestaltet sind (Typ 1) oder über einen festgelegten Zeitraum wirksam funktionieren (Typ 2). Die Ergebnisse werden in einem Bestätigungsbericht dokumentiert, der von einem Wirtschaftsprüfer beglaubigt wird.
„Mit einem SOC 2-Bestätigungsbericht können datenverarbeitende Dienstleister transparent und nachvollziehbar belegen, dass sie geeignete Kontrollmechanismen zum Schutz sensibler Informationen implementiert haben“, erklärt Harald Vogel, Product Line Manager IT/AI für die TÜV SÜD Management Service GmbH. „Auch für Unternehmen mit einer ISO 27001-Zertifizierung kann eine SOC 2-Prüfung als Türöffner für den US-Markt sinnvoll sein. Da es in den USA keinen einheitlichen gesetzlichen Datenschutzrahmen wie die DSGVO gibt, hat sich SOC 2 dort als etablierter Nachweis für den sicheren Umgang mit Unternehmensdaten und wirksame Sicherheitskontrollen durchgesetzt.“
Weitere Informationen zum SOC 2-Assessment gibt es unter tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/cyber-security-zertifizierung/soc-2.