Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1068472

TÜV SÜD Westendstraße 199 80686 München, Deutschland http://www.tuvsud.com/de
Ansprechpartner:in Frau Laura Albrecht +49 89 57912935
Logo der Firma TÜV SÜD

Neues Assessment-Angebot stärkt Vertrauen in Datensicherheit und erleichtert Marktzugang in den USA

TÜV SÜD prüft nach SOC 2

(lifePR) (München, )
TÜV SÜD bietet in Deutschland ab sofort Assessments nach dem internationalen Prüfstandard SOC 2 an. Der Standard wurde vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt und dient der unabhängigen Bewertung von Kontrollmechanismen in Dienstleistungsunternehmen. Im Fokus stehen dabei zentrale Kriterien wie Sicherheit, Verfügbarkeit, Verarbeitungsintegrität, Vertraulichkeit und Datenschutz. Der freiwillige Prüfstandard SOC 2 ist für Dienstleister, die Daten verarbeiten, eine wichtige Grundlage für den Marktzugang in den USA.

SOC steht für „System and Organization Controls“ und wurde vom American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) entwickelt. Der freiwillige Standard richtet sich vor allem an Unternehmen, die Kundendaten verarbeiten und gegenüber Auftraggebern Transparenz über ihre Sicherheitsmaßnahmen schaffen müssen. TÜV SÜD prüft im Rahmen eines SOC-2-Assessments als unabhängige Stelle, ob die definierten Kontrollen angemessen ausgestaltet sind (Typ 1) oder über einen festgelegten Zeitraum wirksam funktionieren (Typ 2). Die Ergebnisse werden in einem Bestätigungsbericht dokumentiert, der von einem Wirtschaftsprüfer beglaubigt wird.

„Mit einem SOC 2-Bestätigungsbericht können datenverarbeitende Dienstleister transparent und nachvollziehbar belegen, dass sie geeignete Kontrollmechanismen zum Schutz sensibler Informationen implementiert haben“, erklärt Harald Vogel, Product Line Manager IT/AI für die TÜV SÜD Management Service GmbH. „Auch für Unternehmen mit einer ISO 27001-Zertifizierung kann eine SOC 2-Prüfung als Türöffner für den US-Markt sinnvoll sein. Da es in den USA keinen einheitlichen gesetzlichen Datenschutzrahmen wie die DSGVO gibt, hat sich SOC 2 dort als etablierter Nachweis für den sicheren Umgang mit Unternehmensdaten und wirksame Sicherheitskontrollen durchgesetzt.“

Weitere Informationen zum SOC 2-Assessment gibt es unter tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/cyber-security-zertifizierung/soc-2.

Website Promotion

Website Promotion

TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.