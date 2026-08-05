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Nah am Kunden: Neue Basis im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Hauptuntersuchung

(lifePR) (Altenau, )
TÜV SÜD hat einen neuen Standort im oberen Ammertal. Mit dem gerade erst fertiggestellten Service-Center (TSC) in Altenau schließt TÜV SÜD die Lücke zwischen den alteingesessenen Standorten Schongau, Murnau und Farchant. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kurze Wege und eine bessere Erreichbarkeit für private, Werkstatt- und Autohauskunden gleichermaßen. Geprüft werden können Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 40 Tonnen, also auch schwere Lkw und Landmaschinen. Die innovative Prüfeinrichtung in der Laubenecker Straße 4 ist ab sofort geöffnet.

„Transparenz und Service stehen für uns an oberster Stelle. Dazu gehören innovative Technik, ein breites Serviceangebot sowie vor allem Nähe und schnelle Erreichbarkeit“, sagt Thomas Huber, Leiter des TÜV SÜD Service Centers in Altenau. Er ergänzt: „Gerade auch für die gewerblichen Kunden sind wir nun näher dran. Sie können an fünf Tagen in der Woche zu uns kommen. Das schafft Flexibilität, weil Autohäuser und Werkstätten ihre Prüfleistungen direkt bei uns vor Ort in Anspruch nehmen können und dadurch unabhängiger von unseren mobilen Teams sind.“ Gemeinsam mit zwei Sachverständigen und einem mobilen Team betreut Thomas Huber nun die Kunden im westlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Die neue Prüfeinrichtung verfügt über eine moderne Prüfgasse mit Grube, zwei Hebebühnen und Lichtprüfständen, auf denen gleichzeitig geprüft werden kann. Die Einrichtung ist für Fahrzeuge bis zu 40 Tonnen ausgelegt und somit auch für Lkw sowie schwere Land- und Forstmaschinen geeignet. „Unser Landkreis hat ein großes Einzugsgebiet und ist ländlich geprägt. Deswegen gehören auch viele Betreiber von Landmaschinen zu unseren Kunden. Wir prüfen deren Fahrzeuge – von der Zugmaschine über Anhänger bis zum Unimog“, ergänzt Huber.

Neben den Klassikern Haupt- und Abgasuntersuchung steht privaten und gewerblichen Kunden ein breites Spektrum an Dienstleistungen zur Verfügung – vom Wertgutachten für den Oldtimer bis hin zu Schaden- und Wertgutachten nach Unfällen, von Gutachten für Betriebserlaubnisse bis zu Fahrtenschreiberkarten. Die neue TÜV SÜD-Station ist auch Anlaufstelle für die Prüfung von Fahrzeuggespannen, zum Beispiel Pkw mit Wohnwagen.

Geöffnet ist das neue Service-Center in Altenau, Laubenecker Straße 4, von Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 12:45 bis 17:00 Uhr.

Weitere Informationen und Termine gibt es über die kostenfreie Hotline 0800 8888-090. Noch bequemer geht es online unter tuvsud.com/hauptuntersuchung

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TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

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