Lebenslang lernen: Warum Stillstand im Job keine Option mehr ist

Klare Ziele definieren: Welche Fähigkeiten sollen konkret aufgebaut oder vertieft werden?

Welche Fähigkeiten sollen konkret aufgebaut oder vertieft werden? Praxisbezug sicherstellen: Inhalte sollten sich direkt im Berufsalltag anwenden lassen.

Inhalte sollten sich direkt im Berufsalltag anwenden lassen. Angebote vergleichen: Qualität, Aktualität, Kosten und Format sorgfältig prüfen.

„Die Arbeitswelt befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Wandel“, sagt Sebastian Hofmann, Chief Digital Officer der TÜV SÜD Akademie. „Gerade durch technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz gewinnt kontinuierliches Lernen weiter an Bedeutung. Wer fachlich auf dem neuesten Stand bleiben will, kommt daran nicht vorbei.“Vor der Auswahl eines Angebots sollten Beschäftigte zunächst klären, welche Kompetenzen für ihre berufliche Entwicklung entscheidend sind. Orientierung bieten aktuelle Branchentrends ebenso wie neue Anforderungen im eigenen Arbeitsumfeld. Auch angrenzende Fachbereiche können zusätzliche Perspektiven eröffnen.Bei der Auswahl konkreter Angebote spielen neben Inhalten und Qualität auch organisatorische Rahmenbedingungen eine Rolle. „Entscheidend ist, dass die Weiterbildung zum eigenen Lernstil passt – ob online, in Präsenz oder in hybrider Form“, so Hofmann.Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Arbeitgeber kann außerdem helfen, die inhaltliche Relevanz der Weiterbildung sicherzustellen und mögliche Unterstützung zu klären.„Letztlich entscheidet die persönliche Relevanz über den Erfolg einer Weiterbildung“, betont Hofmann. „Nur wenn Inhalte als sinnvoll wahrgenommen werden, bleibt die Motivation langfristig erhalten.“Lebenslanges Lernen ist längst kein optionaler Zusatz mehr, sondern ein integraler Bestandteil moderner Erwerbsbiografien. Seriöse Anbieter unterstützen dabei, passende Qualifizierungen zu identifizieren und praxisnah umzusetzen. Die TÜV SÜD Akademie vermittelt Fachwissen praxisnah und richtet sich an Teilnehmende aus unterschiedlichsten Branchen.Weitere Informationen zum Weiterbildungsangebot der TÜV SÜD Akademie: tuvsud.com/de-de/store/akademie