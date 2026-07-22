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Lebenslang lernen: Warum Stillstand im Job keine Option mehr ist

TÜV SÜD Akademie gibt Orientierung bei der Wahl passender Weiterbildungen

(lifePR) (München, )
Die Anforderungen im Berufsleben verändern sich rasant und mit ihnen die Erwartungen an Beschäftigte. Wissen, das heute aktuell ist, kann morgen bereits überholt sein. Für viele wird kontinuierliche Weiterbildung damit zur zentralen Voraussetzung, um beruflich Schritt zu halten. Doch wie finden Interessierte das passende Angebot? Die TÜV SÜD Akademie gibt Orientierung.

„Die Arbeitswelt befindet sich seit Jahren in einem tiefgreifenden Wandel“, sagt Sebastian Hofmann, Chief Digital Officer der TÜV SÜD Akademie. „Gerade durch technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz gewinnt kontinuierliches Lernen weiter an Bedeutung. Wer fachlich auf dem neuesten Stand bleiben will, kommt daran nicht vorbei.“

Gezielt statt beliebig: Weiterbildung strategisch angehen

Vor der Auswahl eines Angebots sollten Beschäftigte zunächst klären, welche Kompetenzen für ihre berufliche Entwicklung entscheidend sind. Orientierung bieten aktuelle Branchentrends ebenso wie neue Anforderungen im eigenen Arbeitsumfeld. Auch angrenzende Fachbereiche können zusätzliche Perspektiven eröffnen.

Bei der Auswahl konkreter Angebote spielen neben Inhalten und Qualität auch organisatorische Rahmenbedingungen eine Rolle. „Entscheidend ist, dass die Weiterbildung zum eigenen Lernstil passt – ob online, in Präsenz oder in hybrider Form“, so Hofmann.

Persönlicher Tipp vom TÜV SÜD-Weiterbildungsexperten Sebastian Hofmann: „Starten Sie bewusst klein: Ein kurzes Webinar oder ein kompakter Online-Kurs kann helfen, ein neues Thema zunächst unverbindlich kennenzulernen. Wer merkt, dass die Inhalte passen, kann anschließend gezielt in umfangreichere Weiterbildungen investieren – so vermeiden Sie Fehlentscheidungen und bleiben gleichzeitig motiviert“, empfiehlt Sebastian Hofmann.

Darauf kommt es bei der Auswahl an
  • Klare Ziele definieren: Welche Fähigkeiten sollen konkret aufgebaut oder vertieft werden?
  • Praxisbezug sicherstellen: Inhalte sollten sich direkt im Berufsalltag anwenden lassen.
  • Angebote vergleichen: Qualität, Aktualität, Kosten und Format sorgfältig prüfen.
Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Arbeitgeber kann außerdem helfen, die inhaltliche Relevanz der Weiterbildung sicherzustellen und mögliche Unterstützung zu klären.

Motivation als Erfolgsfaktor

„Letztlich entscheidet die persönliche Relevanz über den Erfolg einer Weiterbildung“, betont Hofmann. „Nur wenn Inhalte als sinnvoll wahrgenommen werden, bleibt die Motivation langfristig erhalten.“

Weiterbildung wird zum festen Bestandteil des Berufslebens

Lebenslanges Lernen ist längst kein optionaler Zusatz mehr, sondern ein integraler Bestandteil moderner Erwerbsbiografien. Seriöse Anbieter unterstützen dabei, passende Qualifizierungen zu identifizieren und praxisnah umzusetzen. Die TÜV SÜD Akademie vermittelt Fachwissen praxisnah und richtet sich an Teilnehmende aus unterschiedlichsten Branchen.

Weitere Informationen zum Weiterbildungsangebot der TÜV SÜD Akademie: tuvsud.com/de-de/store/akademie

TÜV SÜD

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

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