Bäume pflanzen, Zukunft gestalten

TÜV SÜD stiftet Schülerinnen und Schülern der Liebfrauenschule in Sigmaringen 81 Bäume und damit 81-mal Verantwortung für die Natur. Denn die Setzlinge werden nicht nur von den Heranwachsenden der achten Klasse selbst gepflanzt. Jedes Kind übernimmt zudem eine lebenslange Patenschaft für seinen Zögling. TÜV SÜD wäre jedoch kein Prüfunternehmen, würde dabei nicht auch Technik eine Rolle spielen. Deshalb fertigen die jungen Gärtnerinnen und Gärtner zuvor im Technikunterricht Namensschilder an, die am jeweiligen Baum befestigt, den Paten ausweisen. Die Pflanzaktion findet am 12. November ab 10:30 Uhr vor der Liebfrauenschule im Liebfrauenweg 2 statt. Am Nachmittag geht es zur weiteren Pflanzung in den Schaukelweg an der Donau.



„Wir freuen uns riesig, dass wir gemeinsam mit der Liebfrauenschule diese Pflanzaktion gestalten können. Die Schülerinnen und Schüler machen alle begeistert mit und auch die Schule war von Anfang an vom Projekt überzeugt“, sagt Yusuf Zengin, Vertriebsleiter Schwarzwald-Neckaralb bei TÜV SÜD Auto Service. Schulleiter Manfred Engler fügt hinzu: „Nachdem die Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Baumtagebuchs einen Baum über die Jahreszeiten hinweg beobachtet und dessen Entwicklung dokumentiert haben, gehen sie nun einen Schritt weiter und übernehmen eine Baumpatenschaft. Ziel ist es, Verantwortung für die Natur zu übernehmen und das Umweltbewusstsein zu stärken. Hierfür bietet uns dieses Projekt eine außergewöhnliche Chance.“



Roteiche, Schwarzerle, Stieleiche, Wildbirne und Spitzahorn: Bei der Auswahl der Bäume haben die Verantwortlichen besonders auf solche Arten gesetzt, die sehr gut mit Klimaveränderungen klarkommen. 80 und ein Baum? Die Setzlinge werden an zwei verschiedenen Orten gepflanzt. Die Roteiche – schon ein größeres Exemplar – kommt direkt vor die Schule, die übrigen 80 werden von den Aktivistinnen und Aktivisten zu beiden Seiten der Donau im Bereich des Schaukelwegs in den Boden gesteckt.



Technik, Natur und Verantwortung – genau für diese drei Themen steht auch TÜV SÜD. Und sieht es seit mehr als 160 Jahren als seine Hauptaufgabe, die Natur vor den Auswirkungen von Technik zu schützen. Apropos Schutz: Weil an der Donau genau in dem Bereich, wo die Setzlinge gepflanzt werden, mehrere geschützte Biberfamilien leben, werden die jungen Bäume von den Heranwachsenden zusätzlich mit speziellen Gittern versehen, die vor Biberbissen schützen. Stichwort Technik: Die Namensschilder für die Paten werden im Technikunterricht unter anderem mit einem 3D-Drucker gefertigt. Zengin: “Natur und Technik zu verbinden und lernen, die Zusammenhänge zu verstehen – die Pflanzaktion ist ein typisches TÜV SÜD-Projekt, würde ich sagen.“



TÜV SÜD Baumpflanzaktion

Wann? 12. November, 10:30 Uhr

Wo? Liebfrauenschule, Liebfrauenweg 2 und später Schaukelweg an der Donau

Wer? Bürgermeister Marcus Ehm, der Schuleiter Manfred Engler, die Schülerinnen und Schüler mit Eltern sowie Yusuf Zengin von TÜV SÜD.

(lifePR) (