"Wir sorgen für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit"

Die Augsburger Niederlassung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH bekommt einen neuen Chef. Im September 2020 übernimmt Christoph Achatz die Verantwortung für das Industriegeschäft des Dienstleistungskonzerns in dieser spannenden Wirtschaftsregion. Er folgt auf Wolfgang Heinritz, der die Niederlassung zehn Jahre lang erfolgreich leitete und nun in Ruhestand geht. Achatz ist in Personalunion auch Regionalleiter Bayern von TÜV SÜD Industrie Service.



„Die Wirtschaftsregion Augsburg bietet mit ihrer gesunden Mischung aus Traditionsunternehmen, Weltmarktführern und Startups und mit Netzwerken wie dem Cluster Mechatronik & Automation oder dem Umweltkompetenznetzwerk KUMAS sehr gute Voraussetzungen für wirtschaftliche Stabilität und wirtschaftliches Wachstum“, sagt Christoph Achatz. „Mit unseren Dienstleistungen und Lösungs-paketen sorgen wir nicht nur für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen und Immobilien, sondern wir schaffen für unsere Kunden einen greifbaren wirtschaftlichen Mehrwert.“ Das gelte auch für neue Technologien, beispielsweise im Bereich der erneuerbaren Energien, der Gebäudeautomation oder der industriellen Produktion. „Zudem können wir unsere Kunden beim Zugang zu ausländischen Märkten unterstützen“, betont Achatz. „Denn einer der wichtigsten Vorteile von TÜV SÜD ist die Kombination aus einer starken regionalen Präsenz und einem weit gespannten globalen Netzwerk.“



Nach seiner Ausbildung an der Meisterschule für Elektrotechnik in München und seinem Studium des International Management an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management startete Christoph Achatz seine berufliche Laufbahn bei den Stadtwerken München, wo er 10 Jahre lang in mehreren Führungspositionen tätig war. Im April 2013 wechselte er zur TÜV SÜD Industrie Service GmbH, zunächst als Leiter der Abteilung Elektro- und Gebäudetechnik in der Münchner Niederlassung des Unternehmens. Im Oktober 2014 übernahm er dann zusätzlich die Leitung der Niederlassung. Im März 2020 wurde Achatz zum Regionalleiter Bayern berufen.



Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH bietet Ingenieur-, Inspektions- und Prüfdienstleistungen für die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden. Von der Machbarkeit über die Planung, den Bau und Betrieb bis zu Modernisierung oder Rückbau schaffen die mehr als 2.500 Mitarbeiter in Deutschland objektive Bewertungen und belastbare Entscheidungsgrundlagen.

