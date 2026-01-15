Kontakt
TÜV SÜD unterstützt Lieferanten der Deutschen Bahn mit Nachhaltigkeitsbewertungen

Nachhaltigkeit ist Pflicht

(lifePR) (München, )
Seit 2026 verlangt die Deutsche Bahn bei allen Ausschreibungen über 100.000 Euro die Vorlage einer anerkannten Nachhaltigkeitsbewertung mit definierten Mindestanforderungen. Ohne diese Bewertung können Lieferanten nicht mehr an Ausschreibungen teilnehmen. TÜV SÜD ist anerkannter Partner der Deutschen Bahn für Lieferantenbewertungen.

Die verpflichtende Nachhaltigkeitsbewertung ist ein wichtiger Bestandteil der Industrieinitiative Railsponsible für nachhaltige Beschaffung in der Rail-Branche. Davon betroffen sind rund 20.000 Lieferanten – weit über die Bahnindustrie hinaus. „Die Deutsche Bahn verfolgt in ihrer Beschaffungspolitik ein klares Ziel“, sagt Andrea Mann, Nachhaltigkeitsexpertin der TÜV SÜD Rail GmbH. „Langfristig werden sich nur noch nachhaltige Lieferanten an den Ausschreibungen beteiligen können.“

Für den Nachweis der Nachhaltigkeit für Lieferanten von Bahnunternehmen hat TÜV SÜD eine Bewertungsmethodik entwickelt, die sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen orientiert und eine strukturierte und nachvollziehbare Einschätzung der Nachhaltigkeitsleistung ermöglicht. Der Bewertungsprozess umfasst ein Kick-off-Meeting, eine Dokumentenanalyse, einen Online-Workshop und einen umfassenden Ergebnisbericht. Die Unternehmen werden während des gesamten Prozesses durch branchenerfahrene Expertinnen und Experten betreut.

„Mit unserem umfassenden Bewertungsansatz liefern wir den Unternehmen einen echten Mehrwert, der ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessert“, erklärt Andrea Mann „Sie bekommen nicht nur eine anerkannte Nachhaltigkeitsbewertung, sondern im Workshop und im Ergebnisbericht auch klare Handlungsempfehlungen zur nachhaltigen Weiterentwicklung des gesamten Unternehmens und zur zukunftsgerichteten Positionierung am Markt.“

Weitere Informationen zur TÜV SÜD-Nachhaltigkeitsbewertung für Lieferanten der Deutschen Bahn gibt es unter tuvsud.com/rail-nachhaltigkeitsbewertung.

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

