Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036975

TÜV SÜD AG Westendstraße 199 80686 München, Deutschland http://www.tuvsud.com/de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Thomas Oberst +49 89 57912372
Logo der Firma TÜV SÜD AG

TÜV SÜD sorgt für sichere Wasserstofftechnologien

TÜV SÜD auf der World Hydrogen Week 2025

(lifePR) (München, )
„Tested. Certified. Safe.“ – unter diesem Motto präsentiert TÜV SÜD auf der World Hydrogen Week 2025 seine Lösungen für sichere und regelkonforme Wasserstofftechnologien. Ein besonderes Highlight ist die Masterclass zum Risikomanagement, die TÜV SÜD gemeinsam mit Munich Re veranstaltet. Die World Hydrogen Week findet am 8. und 9. Oktober 2025 in Kopenhagen statt. (Stand C28)

Mit umfassenden Lösungen leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag für eine sichere Wasserstoffzukunft. Die Expertinnen und Experten des internationalen Prüf- und Zertifizierungsdienstleiters unterstützen bei der schnellen und regelkonformen Realisierung von Elektrolyseur-, PtX-, CCUS- und Pipeline-Projekten weltweit. Ergänzt werden diese Leistungen durch ein umfangreiches Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot, das die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfasst.

Auf der World Hydrogen Week veranstaltet TÜV SÜD gemeinsam mit Munich Re erstmals eine Masterclass zum Thema „De-risk your hydrogen projects“. Dr. Lin Strobio Chen und Dr. Waqas Tanveer von TÜV SÜD sowie Dr. Katrin Ebner von Munich Re präsentieren Strategien zum Management von technischen und finanziellen Risiken in Wasserstoffprojekten. Die Masterclass richtet sich an Entwickler, Investoren, Projekträger, EPCs und Asset Manager. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Ansätze zur Absicherung von Projekten von der Planung bis zum Betrieb.

Die Masterclass findet an beiden Veranstaltungstagen an insgesamt drei Terminen statt. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter tuvsud.com/en/events-and-webinar-hub/trade-fairs/world-hydrogen-week-2025.

Der Auftritt von TÜV SÜD wird ergänzt durch zwei Vorträge am 9. Oktober:
• Infrastructure readiness: The conerstone for hydrogen FIDs? Enabling greater interconnection of the gloabel energy system, Dr. Lin Strobio Chen, 10:00–10:40 Uhr;
• Harmonising project development with certification and reviewing its impact on imports/exports, Thore Lapp, 15:20–15:40 Uhr

Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien gibt es unter http://tuvsud.com/wasserstofe

 

 

Website Promotion

Website Promotion

TÜV SÜD AG

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.