TÜV SÜD sorgt für sichere Wasserstofftechnologien
TÜV SÜD auf der World Hydrogen Week 2025
Mit umfassenden Lösungen leistet TÜV SÜD einen wesentlichen Beitrag für eine sichere Wasserstoffzukunft. Die Expertinnen und Experten des internationalen Prüf- und Zertifizierungsdienstleiters unterstützen bei der schnellen und regelkonformen Realisierung von Elektrolyseur-, PtX-, CCUS- und Pipeline-Projekten weltweit. Ergänzt werden diese Leistungen durch ein umfangreiches Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebot, das die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette umfasst.
Auf der World Hydrogen Week veranstaltet TÜV SÜD gemeinsam mit Munich Re erstmals eine Masterclass zum Thema „De-risk your hydrogen projects“. Dr. Lin Strobio Chen und Dr. Waqas Tanveer von TÜV SÜD sowie Dr. Katrin Ebner von Munich Re präsentieren Strategien zum Management von technischen und finanziellen Risiken in Wasserstoffprojekten. Die Masterclass richtet sich an Entwickler, Investoren, Projekträger, EPCs und Asset Manager. Im Mittelpunkt stehen praxisnahe Ansätze zur Absicherung von Projekten von der Planung bis zum Betrieb.
Die Masterclass findet an beiden Veranstaltungstagen an insgesamt drei Terminen statt. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter tuvsud.com/en/events-and-webinar-hub/trade-fairs/world-hydrogen-week-2025.
Der Auftritt von TÜV SÜD wird ergänzt durch zwei Vorträge am 9. Oktober:
• Infrastructure readiness: The conerstone for hydrogen FIDs? Enabling greater interconnection of the gloabel energy system, Dr. Lin Strobio Chen, 10:00–10:40 Uhr;
• Harmonising project development with certification and reviewing its impact on imports/exports, Thore Lapp, 15:20–15:40 Uhr
Weitere Informationen zu den Leistungen von TÜV SÜD im Bereich der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien gibt es unter http://tuvsud.com/wasserstofe