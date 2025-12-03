TÜV SÜD mit Platin-Medaille bei EcoVadis CSR-Rating

TÜV SÜD hat Ende November beim EcoVadis CSR-Rating mit 88 von 100 möglichen Punkten die Platin-Auszeichnung erhalten. Damit gehört TÜV SÜD wiederholt zu den Top-1-Prozent der bewerteten Unternehmen in seiner Kategorie und wurde bereits im fünften Jahr in Folge mit einer Medaille ausgezeichnet, zum 3. Mal mit Platin. EcoVadis bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen in den vier Themenbereichen Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik und Beschaffung.



„Die EcoVadis-Auszeichnung ist eine Bestätigung dafür, dass die TÜV SÜD-Nachhaltigkeitsstrategie systematisch aufgesetzt und konsequent angegangen wird. Über den gesamten Konzern mit mehr als 30.000 Mitarbeitenden arbeiten wir konsequent daran, uns auf vielen Ebenen weiter zu verbessern und uns damit zukunftsfähig aufzustellen“, erläutert Dr. Céline Bilolo, Chief Sustainability Officer bei TÜV SÜD. „Das diesjährige Ergebnis zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben uns in allen vier Bewertungsbereichen ‚Umwelt‘, ‚Arbeits- und Menschenrechte‘, ‚Ethik‘ und ‚Beschaffung‘ im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert und unserer bisher höchste Punktzahl erreicht.“



Konkrete Maßnahmen bei TÜV SÜD in den unterschiedlichen Themenfeldern sind: Integration von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten in viele Unternehmensprozesse beispielsweise zu Gleichbehandlung und Nicht-Diskriminierung, Abdeckungsgrad der Umweltzertifizierungen der Standorte weltweit, ausführliches und umfangreiches Kommunizieren von Emissionszahlen, Zertifizierung der Informationssicherheit und Hinweisgeberverfahren sowie Maßnahmen im Einkauf.



Mehr zur Nachhaltigkeitsleistung von TÜV SÜD hier: tuvsud.com/de-de/themen/nachhaltigkeit/unser-engagement



Transparenz in der Nachhaltigkeitsleistung



EcoVadis ist einer der weltweit bekanntesten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen. Rund 150.000 Unternehmen jeder Größe in rund 175 Ländern lassen ihre Nachhaltigkeitsleistung durch EcoVadis in den Bereichen „Umwelt“, „Arbeits- und Menschrechte“ und „Nachhaltige Beschaffung“ evidenzbasiert bewerten. Das sorgt für Transparenz in den Lieferketten.



Know-how für Kunden



TÜV SÜD unterstützt Kunden weltweit mit Prüf- und Zertifizierungsleistungen sowie Trainings bei der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in ihre Organisationen, Produktionsprozesse und Lieferketten und gestaltet so aktiv die Entwicklung zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft mit. Konkret bspw. bei der Dekarbonisierung, der Speicherung erneuerbarer Energien, E-Mobility und H2-Technologien. Mehr zu den TÜV SÜD-Dienstleistungen hier: tuvsud.com/dede/themen/nachhaltigkeit

