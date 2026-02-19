TÜV SÜD investiert in die Entwicklung von E-Bikes im B2B-Einsatz

Bereits seit einem Jahr fahren TÜV SÜD-Sachverständige auch mit dem E-Bike zur mobilen Haupt- und Abgasuntersuchung in Werkstätten. Jetzt investiert das Unternehmen in die weitere Entwicklung der Fahrräder der Firma CIP Mobility GmbH (mocci), nutzt die Batterien der Bikes auch für neue Validierungsmethoden von Antriebsbatterien ganz allgemein und sammelt zudem Erfahrungen für Haltbarkeitstests, beispielsweise State of Health (SOH).



„Mit unserem Partner mocci investieren wir ganz essentiell in die technische Weiterentwicklung von E-Bikes und damit in neue Fahrzeuge für die letzte Meile. Und wir gewinnen einen Sparrings-Partner, mit dem wir den Fortschritt von Batterien auf kurzen Wegen und damit persönlich und schnell erörtern können“, sagt Patrick Fruth, CEO der Division Mobility bei TÜV SÜD.



Sparrings-Partner? Ohnehin sind die Batterieexperten von TÜV SÜD Pioniere, wenn es um die Elektromobilität und die Sicherheit sowie Umweltverträglichkeit von Akkus für Fahrzeuge geht. Hersteller, Nutzer und diejenigen, die Batterien in den Verkehr bringen, sind aber meistens über die ganze Welt verteilt. „Die Fachleute von mocci sitzen um die Ecke. Ein Riesenvorteil, weil wir uns jederzeit zusammensetzen können“, unterstreicht Fruth, und ergänzt: „Die Investition in die enge Zusammenarbeit mit den mocci-Spezialisten ist ein wichtiger Schritt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie.“



Ride by wire



Eine wichtige Technologie, die mocci entwickelt hat, ist die Kraftübertragung ohne Mechanik. Der Generator sitzt im Tretlager, der Motor in der Hinterachse. Der elektrische Strom fließt per Kabel vom Generator an die Batterie und von dort aus ebenfalls drahtgebunden an den Motor. Der Verzicht auf jegliche Mechanik ist ein wichtiger Faktor dafür, dass die Bikes nahezu wartungsfrei sind. „Ein weiterer Beitrag für mehr Nachhaltigkeit“, sagt Patrick Fruth. Die Energie vom Pedalieren und Bremsen wird by wire an die Batterie abgegeben.



Es läuft



800 Wattstunden Akku, ordentliche 80 Kilometer Aktionsradius, 25 Stundenkilometer schnell: Die Fahrräder sind robust und wartungsfrei – alles auch Gründe dafür, warum TÜV SÜD hier investiert.



Noch ein Plus: die an mocci ebenfalls beteiligte Firma Vaering, ein Investor speziell in nachhaltige Projekte. Fruth: „Vaering ist ganz allgemein ein interessanter Partner für unsere Nachhaltigkeitsstrategie. Unsere Investition ist so rundherum ein großer Gewinn, auch für TÜV SÜD. Das Fahrrad ist robust und macht Spaß – es läuft und läuft und läuft.“

