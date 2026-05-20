TÜV SÜD informiert zu IVDR, Software und Cybersecurity

Vor Ort informieren die Expertinnen und Experten von TÜV SÜD zu In-vitro-Diagnostika (IVD) sowie zu Software- und Digitalthemen im medizinischen Umfeld. Ein aktueller Schwerpunkt liegt auf dem Ende der Übergangsfrist der In-vitro-Diagnostic Medical Device Regulation (IVDR) am 26. Mai 2026. Damit rücken für Hersteller Themen wie Konformitätsbewertung, technische Dokumentation und regulatorische Compliance noch stärker in den Fokus.Darüber hinaus unterstützt TÜV SÜD MedTech-Unternehmen bei der Umsetzung wachsender Anforderungen im Bereich Cybersecurity. Dazu gehören unter anderem Penetration Testing, Security Assessments und die Vorbereitung auf verschärfte regulatorische Erwartungen internationaler Behörden. Insbesondere im Umfeld der U.S. Food and Drug Administration (FDA) steigen die Anforderungen an Cybersecurity-Nachweise und Audits für vernetzte Medizinprodukte und Softwarelösungen deutlich an.Mit seinem interdisziplinären Ansatz begleitet TÜV SÜD Hersteller entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Entwicklung über Zulassung und Marktzugang bis hin zu Cybersecurity- und Compliance-Themen in internationalen Märkten.Der Swiss Medtech Day 2026 zählt zu den wichtigsten Treffpunkten der Schweizer Medizintechnikbranche. Die Veranstaltung im Kursaal Bern bringt Hersteller, Zulieferer, Fachverbände und Experten zusammen, um aktuelle Entwicklungen rund um Regulierung, Digitalisierung, Innovation und internationale Marktzugänge zu diskutieren.Der globale Geschäftsbereich „Medical & Health Services“ von TÜV SÜD unterstützt Hersteller von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika mit Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Sie war eine der ersten Organisationen weltweit, die gemäß der MDR 2017/745 benannt wurde, und hat ihre Kapazitäten in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mehr als 1.100 Experten an über 30 Standorten weltweit unterstützen Hersteller in den Bereichen Sicherheit, Qualität und internationaler Marktzugang.Weitere Informationen: