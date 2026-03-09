TÜV SÜD informiert über Qualität und Sicherheit bei Mini Trampolinen

Fitness- und Mini-Trampoline unterscheiden sich deutlich von klassischen Gartentrampolinen: Sie sind mit einem Durchmesser zwischen etwa 90 und 120 cm kompakt gebaut und niedrig über dem Boden positioniert. Viele Modelle sind transportabel oder klappbar und eignen sich je nach Ausführung für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Fitnesstrampoline verfügen außerdem häufig über eine Haltestange oder einen Haltegriff. Dieser bietet insbesondere Einsteigern oder bei Balanceübungen zusätzliche Sicherheit. Für Innenräume sind eine möglichst geräuscharme Federung und bodenschonende Standfüße empfehlenswert.
Was macht ein gutes Fitness- bzw. Mini-Trampolin aus?
Beim Kauf sollte auf folgende Merkmale geachtet werden:
- Stabiler Rahmen und sichere Konstruktion: Eine robuste Stahlrahmenkonstruktion mit ausreichender Tragfähigkeit ist die Basis für ein sicheres Gerät. Die maximale Nutzerlast sollte klar angegeben sein und höher als das eigene Körpergewicht, um Überlastungen zu vermeiden. Auch die Qualität der Schweißnähte sowie eine standsichere Fußkonstruktion tragen maßgeblich zur Sicherheit bei.
- Federung und Sprungverhalten: Auf dem Markt finden sich verschiedene Bauarten. Klassische Modelle arbeiten mit Stahlfedern, die häufig für ein dynamischeres Sprungverhalten und eine hohe Haltbarkeit sorgen. Andere Modelle setzen auf elastische Gummi- oder Seilaufhängungen, die meist leiser sind und die Gelenke besonders schonen. „Welche Variante geeignet ist, hängt vom Trainingsziel und vom Körpergewicht der Nutzer ab. Wichtig ist in jedem Fall ein gleichmäßiges, kontrollierbares Schwingverhalten“, erklärt der Produktexperte. Ein zu hartes oder ungleichmäßiges Sprungverhalten kann das Verletzungsrisiko erhöhen.
- Sicherheits- und Komfortmerkmale: Eine durchgehende Randabdeckung schützt vor Kontakt mit Federn und weiteren harten oder scharfkantigen Teilen. Rutschfeste Füße verhindern das Verrutschen auf glatten Böden. Für Einsteiger oder Menschen mit Gleichgewichtsproblemen kann ein höhenverstellbarer Haltegriff zusätzliche Sicherheit bieten. Eine gut lesbare Montage- und Gebrauchsanleitung sowie eindeutige Warnhinweise sind weitere Qualitätsmerkmale. Fitness- und Mini-Trampoline gelten als Sportgerät und sind für die Nutzung durch eine einzelne Person ab 14 Jahren ausgelegt.
Bereits beim Aufstellen sollten geeignete Bedingungen geschaffen werden. Fitness Trampoline gehören auf einen ebenen, rutschfesten Untergrund. Um das Gerät herum sollte ausreichend Freiraum ohne Möbel oder andere Hindernisse vorhanden sein. Auch die Raumhöhe sollte ausreichend sein, damit es beim Springen auf dem Trampolin nicht zu Kollisionen kommt. Es wird ein Sicherheitsabstand von mindestens einem Meter zu umliegenden Gegenständen empfohlen.
Die Bauteile und Schraubverbindungen müssen regelmäßig kontrolliert werden. „Insbesondere Federn, Gummiseile und Sprungtücher unterliegen Verschleiß und können mit der Zeit an Elastizität verlieren oder beschädigt werden. Teile, die einen Defekt aufweisen, sollten durch Originalteile ersetzt werden. Bei Reparaturen ist immer gemäß den Herstellervorgaben vorzugehen, um Veränderungen im Sprungverhalten beziehungsweise der Stabilität und damit verbundene Unfallrisiken zu vermeiden“, sagt Daniel Würtz. Nach intensiver Nutzung oder längerer Lagerung empfiehlt sich zudem eine Sichtprüfung vor dem nächsten Training. Klappbare Modelle müssen vor der Nutzung sicher verriegelt und bei Nichtgebrauch trocken sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Pflegehinweise sollten der jeweiligen Gebrauchsanleitung entnommen werden.
Auf geprüfte Qualität achten
Da beim Training wiederholt hohe Kräfte wirken, sind Materialqualität und Verarbeitung besonders wichtig. Orientierung bieten Prüfzeichen wie das GS-Zeichen für Geprüfte Sicherheit und das blaue TÜV SÜD-Oktagon. Sie zeigen, dass das Trampolin unter anderem auf Stabilität, Sicherheit und Belastbarkeit geprüft wurde.
