TÜV SÜD auf der Spielwarenmesse in Nürnberg

Die Spielwarenbranche sieht sich wachsenden regulatorischen Anforderungen und steigenden Erwartungen von Handel, Plattformen und Verbraucherinnen und Verbrauchern gegenüber. Mit der neuen Spielzeugverordnung (EU) 2025/2509, die Anfang 2026 in Kraft trat und ab 2030 anzuwenden ist, verschärft die Europäische Union insbesondere die Anforderungen an die chemische Sicherheit, die Marktüberwachung und die Transparenz deutlich. Neue Anforderungen an das Chemikalienmanagement, die Kennzeichnung und die Rückverfolgbarkeit sowie die zunehmende Bedeutung digitaler und vernetzter Spielzeuge erhöhen die Komplexität für Hersteller und Importeure erheblich. TÜV SÜD unterstützt Unternehmen entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von der Entwicklung über die Marktzulassung bis hin zur laufenden Marktüberwachung.Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen Prüf- und Zertifizierungsleistungen für klassisches Spielzeug ebenso wie für smarte und vernetzte Spielzeuge. Dazu zählen sicherheitsrelevante Prüfungen nach internationalen Normen und Regelwerken wie EN 71, ASTM F963 oder ISO-Standards, mechanische und physikalische Prüfungen, chemische Analysen sowie elektrische und funktionale Sicherheitstests. TÜV SÜD prüft und zertifiziert dabei unter anderem Kinderfahrräder, Laufräder, Holzspielzeug, Puppen, Puzzles, Kinderspiele bis hin zu Outdoor-Spielgeräten und elektrischem Spielzeug. Zusätzlich zu den chemischen Prüfungen bietet TÜV SÜD auch Entflammbarkeits- sowie Gebrauchstauglichkeits- und Dauertests an. Auch Artwork-Checks, die Bewertung sicherheitsrelevanter Produktinformationen sowie die Vorbereitung auf den Digitalen Produktpass gewinnen im Zuge der neuen Regulierung zunehmend an Bedeutung.Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung beim globalen Marktzugang. TÜV SÜD begleitet Hersteller und Importeure bei der Erfüllung länderspezifischer Anforderungen und Zertifizierungssysteme, etwa für Europa, Nordamerika, Japan, China oder die Golfstaaten. Dazu gehören unter anderem Konformitätsbewertungen und Zertifizierungen für den Marktzugang in den GCC-Staaten, sowie die Nutzung anerkannter TÜV SÜD-Prüf- und Zertifizierungszeichen für Spielzeuge. Diese sind weltweit als Symbol für Sicherheit und Qualität etabliert. Im Rahmen freiwilliger Prüfprogramme erarbeitet TÜV SÜD dabei auch spezifische Prüfzeichen, die elektrische, mechanische und chemische Sicherheit abdecken. Diese helfen Herstellern, ihre Produkte klar zu differenzieren.Angesichts der zunehmenden Bedeutung digitaler Funktionen in Spielwaren rücken zudem Cybersicherheit, Datenschutz und funktionale Zuverlässigkeit stärker in den Fokus. TÜV SÜD prüft smarte und vernetzte Spielzeuge ganzheitlich – von der chemischen, mechanischen und elektrischen Sicherheit über Funk- und EMV-Prüfungen bis hin zu Bewertungen von IT-Sicherheit, Datenschutz und altersgerechten Inhalten. Dabei berücksichtigt TÜV SÜD auch die steigenden regulatorischen Anforderungen an den Schutz personenbezogener Daten von Kindern, sowie an die sichere Gestaltung digitaler Funktionen.Ein zentrales Thema ist darüber hinaus das Chemikalienmanagement in der Lieferkette. Mithilfe datenbasierter Lösungen wie dem Chemical Data Management System (CDMS) unterstützt TÜV SÜD dabei, chemische Risiken systematisch zu identifizieren, Prüfprogramme effizient zu gestalten und Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu schaffen. Vor dem Hintergrund der neuen EU-Spielzeugverordnung und verschärfter Stoffbeschränkungen – etwa für endokrine Disruptoren, Hautallergene oder PFAS – gewinnt ein strukturiertes, risikobasiertes Chemikalienmanagement weiter an Bedeutung. Ziel ist es, gesetzliche Vorgaben zuverlässig einzuhalten, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Kosten und Zeitaufwand für Prüfungen zu optimieren.Das Leistungsangebot von TÜV SÜD reicht dabei weit über klassisches Spielzeug hinaus: Geprüft werden auch Produkte für Kinder- und Babybedarf, Schreibwaren sowie Spielplätze, bei deren Prüfung neben Geräten wie Schaukeln auch die Bodenbeschaffenheit und die Sicherheitsabstände bewertet werden.Auch für den Onlinehandel bietet TÜV SÜD gezielte Unterstützung. Als von großen Marktplätzen anerkannter Prüfdienstleister, ermöglicht TÜV SÜD beschleunigte und vereinfachte Compliance-Prozesse. Dabei können Prüfergebnisse direkt an die Plattformen übermittelt werden. Gerade im Kontext des künftigen Digitalen Produktpasses erleichtert dies die Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden und Online-Plattformen und schafft zusätzliche Transparenz entlang der Lieferkette. Dies reduziert den administrativen Aufwand, verkürzt Time-to-Market und minimiert das Risiko von Listungssperren oder Rückrufen.Im Gespräch mit Messebesucherinnen und -besuchern zeigt TÜV SÜD auf, wie sich Produktsicherheit, regulatorische Konformität und effiziente Marktzugangsstrategien miteinander verbinden lassen. „Die Anforderungen an Spielzeuge steigen weltweit – regulatorisch und auch mit Blick auf Transparenz, digitale Sicherheit und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher. Unser Anspruch ist es, Unternehmen ganzheitlich zu begleiten und Komplexität beherrschbar zu machen – von der Produktidee bis zum Marktzugang“, sagt Claudia Herzog, Vice President Global Retail bei TÜV SÜD.Mit seiner Präsenz auf der Spielwarenmesse Nürnberg unterstreicht TÜV SÜD die strategische Bedeutung der Spielwaren- und Kinderprodukte-Industrie. TÜV SÜD bietet Herstellern, Markeninhabern und Händlern eine zentrale Anlaufstelle, um sich über aktuelle regulatorische Entwicklungen, neue Prüfanforderungen sowie integrierte Lösungen für sichere, konforme und zukunftsfähige Spielzeuge und Kinderprodukte auszutauschen.Weitere Informationen: