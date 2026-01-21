Kontakt
TÜV SÜD Advimo managed das The Q in Nürnberg

Kaufmännisches und technisches Property Management

Die Eigentümerin des The Q in Nürnberg beauftragt die TÜV SÜD Advimo GmbH mit dem Property Management der Liegenschaft. Die denkmalgeschützten Gebäude aus den 50er Jahren, befinden sich auf dem ehemaligen Quelle-Areal in Nürnberg.

The Q besteht aus zwei Bauteilen entlang der Fürther Straße mit insgesamt ca. 60.000 m² oberirdischer Bruttogrundfläche. Hauptmieter ist die Stadt Nürnberg, die auf rund 42.000 Quadratmetern das Stadthaus Q realisiert – eines der modernsten Verwaltungszentren Deutschlands. Auf den übrigen Flächen entstehen Einzelhandel, Gastronomie und öffentlich zugängliche Bereiche. Die Büros werden in diesem Jahr durch die Stadt Nürnberg bezogen, die Gastronomie- und Einzelhandelsfläche werden von Rewe, Müller, Lidl und der Sparkasse Nürnberg genutzt. Nach der Insolvenz des Projektes in 2023 übernahm ACCUMULATA Real Estate Management als Service Developer für ein Investitionsvehikel der Universal Investment das Projekt und führt das Projekt im Auftrag der Eigentümerin fort.

Die Liegenschaft wird über den Standort Nürnberg von TÜV SÜD Advimo betreut. „Mit unserem Leistungsspektrum stehen wir für Immobilienkompetenz aus einer Hand“, sagt Johann Ruopp, Gebietsleiter Nord (Bereich Asset & Property Management) von TÜV SÜD Advimo. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem bedeutenden Projekt in Nürnberg einen neuen Kunden gewonnen haben und nun einen Betrag zur weiteren Entwicklung leisten können.“

TÜV SÜD Advimo

Die TÜV SÜD Advimo GmbH ist die Immobilienberatungsgesellschaft der TÜV SÜD Gruppe und mit mehr als 210 Mitarbeitern an 11 Standorten in Deutschland einer der führenden unabhängigen Beratungspartner für professionelle Immobilieninvestoren, -bestandshalter,
-nutzer und -betreiber über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Leistungsschwerpunkte in der Beratung sind neben Immobiliennachhaltigkeit, Digitalisierung inklusive CAFM-Beratung und Gebäudesimulation, FM-Beratung, Real Estate Prozess- und Organisationsberatung, Due Diligence, Baubegleitende Beratung und Ingenieurdienstleistungen sowie Planung und Modernisierung von Fördertechnik auch Liftmanagement und Property Management. Internet: tuvsud.com/advimo

