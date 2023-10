TÜV SÜD und WAVES bieten Lösung für die Berichterstattung nach Vorgaben der EU-Taxonomie-Verordnung

TÜV SÜD AG

Über TÜV SÜD: Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Mehr als 26.000 Mitarbeiter sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. www.tuvsud.com/de



Über WAVES: WAVES wurde 2019 in Luxemburg mit der Vision gegründet, Nachhaltigkeit durch Digitalisierung sicht- und managebar zu machen. Mit der zertifizierten Sustainability Management Platform (SMP) bietet WAVES seinen B2B-Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen Berechnungen von Nachhaltigkeits-Indikatoren an und ermöglicht es Entscheidern so, ihr Unternehmen nachhaltiger auszurichten. Dass WAVES mit seiner „Platform as a Service“-Lösung den Nerv der Zeit ge-troffen hat, beweisen prestigeträchtige Awards: 2021 ist das Unternehmen für seine SMP bereits mit dem Solar Impulse Effi-cient Solution Label und als Cloud Tech Innovator Of The Year ausgezeichnet worden. 2022 sind das Label „Made in Lu-xembourg“, ein World Summit Award in der Kategorie „Environment & Green Energy“ und die Auszeichnung zum „Logistik Start-up des Jahres“ hinzugekommen.

