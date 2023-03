TÜV SÜD erstellt Technical Due Diligence für nachhaltige Energiespeicher von CMBlu

Grundlage für Investitionsentscheidungen

Die CMBlu Energy AG mit Sitz in Alzenau entwickelt nachhaltige Energiespeicher auf elektrochemischer Basis. TÜV SÜD hat im Rahmen einer Technischen Due Diligence (TDD) den Reifegrad der Technologie, den Businessplan sowie den geplanten Produktionsausbau in Europa und den USA bewertet.



Eine Technische Due Diligence (TDD) schafft eine belastungsfähige Grundlage für wichtige Investitionsentscheidungen, was gerade für neue Technologien und junge Unternehmen von großer Bedeutung ist. CMBlu hat TÜV SÜD aus diesem Grund mit einer umfassenden TDD beauftragt. Mit seinen Organic-SolidFlow-Batterien hat das Unternehmen einen Energiespeicher entwickelt, der umweltfreundlich, nachhaltig und vergleichsweise günstig ist. Die TDD sollte eine Bewertung der technischen Machbarkeit, der Patentsituation, des Businessplans und des geplanten Produktionsausbaus liefern.



„Ein zentrales Element der TDD war die Bestimmung des Technical Readiness Levels“, sagt Gerhard Klein, zuständiger Projektleiter bei der TÜV SÜD Industrie Service GmbH. „Dafür haben wir nicht nur die wichtigsten Batteriekomponenten, sondern auch die Beschaffungssituation bei den benötigten Materialien und die Produktionskapazitäten der geplanten Batteriefabriken bewertet.“ In den kommenden Jahren will das Unternehmen die Produktion in Europa und vor allem in den USA massiv erweitern. Darüber hinaus haben die TÜV SÜD-Expertinnen und -Experten auch die von CMBlu vorgelegten betriebswirtschaftlichen Kennzahlen wie OPEX und CAPEX geprüft.



Der TDD-Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass CMBlu die Organic-SolidFlow-Batterie bis zu einem hohen Technical Readiness Level (TRL) entwickelt hat. Das Gesamtsystem erreicht TRL 7 auf der neunteiligen TRL-Skala nach ISO 16290, die Elektrochemie auf Basis der vollständigen Spezifizierung und Qualifizierung sogar TRL 8.



Die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der innovativen Technologie wurde durch umfangreiche Tests nachgewiesen. „Die Batterie verwendet nicht entflammbare und ungiftige Flüssigkeiten und Feststoffe als Speichermedien, was auch die Sicherheitsrisiken stark reduziert“, erklärt Gerhard Klein. Zudem könnten die benötigten Speichermaterialien aus nachhaltigen Ausgangsstoffen vergleichsweise günstig gewonnen werden. Mit der unabhängigen Bewertung von TÜV SÜD kann CMBlu belegen, dass die SolidFlow-Batterien eine effiziente und stabile Lösung für die Energiespeicherung und eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Batteriesystemen sind.



Mit Blick auf die geplante Produktionserweiterung kommt der TÜV SÜD-Bericht zu dem Schluss, dass CMBlu in der Lage ist, die Fertigungsprozesse entsprechend zu skalieren und die kontinuierliche Versorgung mit den benötigen Materialien sicherzustellen. Darüber hinaus habe das Unternehmen ein starkes technisches Team, das mit einer umfassenden Kenntnis der Herstellungsprozesse und den erforderlichen Qualitätskontrollen eine hochwertige und konsistente Produktion gewährleisten könne.



Technical Due Diligence von TÜV SÜD

Die Technical Due Diligence von TÜV SÜD umfasst die Bereiche Assets, Businessplan, Management, regulatorische Anforderungen sowie Health, Safety & Environment (HSE). Durch Machbarkeitsstudien zeigen die TÜV SÜD-Expertinnen und -Experten zudem auf, welche Chancen und Risiken mit neuen Technologien oder innovativen Lösungen verbunden sind. Zudem kann in verschiedenen Phasen eines Projekts das entsprechende Technical Readiness Level (TRL) bestimmt werden.