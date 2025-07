Neue Pflichten für Betreiber fossiler Infrastrukturen

für die Exploration und Förderung von Öl und fossilem Gas sowie die Gewinnung und Verarbeitung von fossilem Gas,

für inaktive, vorübergehend verfüllte, dauerhaft verfüllte und aufgegebene Bohrlöcher,

für Fernleitungen und Verteilnetze für Erdgas sowie die Untertagespeicherung in Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG),

für aktive untertägige und obertägige Kohlenbergwerke sowie für stillgelegte und aufgegebene untertägige Kohlenbergwerke,

für Importeure von Rohöl, Erdgas und Kohle in die Europäische Union.

Mit der EU-Methanverordnung verfolgt die Europäische Union das Ziel, den vermeidbaren Ausstoß von Methan in die Atmosphäre in der EU und in globalen Lieferketten zu stoppen. Die Verordnung verpflichtet Betreiber fossiler Infrastrukturen dazu, Methanemissionen regelmäßig zu erfassen, Leckagen zeitnah zu beheben und das Ablassen und Abfacklen von Gasen deutlich zu reduzieren. Die ersten Fristen für die Berichterstattung laufen in Kürze ab.Betreiber sind jährlich zur Einreichung von Berichten über ihre Methanemissionen bei den zuständigen Behörden verpflichtet. Ein Großteil dieser Berichte unterliegt der Verifizierungspflicht durch eine unabhängige Prüfstelle. Dabei werden im Rahmen eines Audits unter anderem das Berichtskonzept, die Auswahl und Anwendung der Emissionsfaktoren sowie die Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung der Daten geprüft.Die Vorgaben der EU-Methanverordnung geltenTÜV SÜD hat bereits umfangreiche Erfahrungen in diesem Bereich. Die Verifizierungsstelle für Treibhausgase der TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist bei der Deutschen Akkreditierungstelle (DAkkS) für die Prüfung von Berichten über Treibhausgase akkreditiert.Die bestehende Akkreditierung soll zum frühestmöglichen Zeitpunkt gemäß den Anforderungen der EU-Methanverordnung erweitert werden.Weitere Informationen zur EU-Methanverordnung gibt es beim Umweltbundesamt unter https://www.umweltbundesamt.de/... Fragen an TÜV SÜD oder eine direkte Kontaktaufnahme sind möglich über E-Mail: methanvo@tuvsud.com