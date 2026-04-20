Neue ISO 14001:2026 jetzt veröffentlicht

Anwender der ISO 14001:2026 müssen sich künftig stärker mit den Folgen des Klimawandels, erweiterten Umweltaspekten sowie klar definierten Anforderungen zur Planung und Steuerung auseinandersetzen. Für Organisationen mit zertifizierten Systemen bedeutet die Veröffentlichung der Revision: Übergangsfristen nutzen und jetzt die Weichen für eine erfolgreiche (Re-)Zertifizierung nach ISO 14001 stellen.
„Die neue ISO 14001:2026 stärkt den strategischen Stellenwert des Umweltmanagements. Sie schafft mehr Klarheit, bindet Umweltaspekte enger in Entscheidungen ein und macht die Auswirkungen des Klimawandels zu einem festen Bestandteil von Umweltmanagementsystemen. Für Organisationen ist die Implementierung der überarbeiteten Norm eine gute Gelegenheit, bestehende Prozesse zu schärfen und ihre Umweltleistung gezielt weiterzuentwickeln,“ sagt Tobias Lurk, Global Product Performance Manager für ISO 14001 bei TÜV SÜD.
Top 5 Änderungen der ISO 14001:2026 auf einen Blick
- Klimawandel als verpflichtender Bestandteil
Klimaaspekte werden vollständig in die Norm aufgenommen und müssen systematisch im Umweltmanagement berücksichtigt werden.
- Erweiterte Umweltaspekte
Die Norm bezieht Biodiversität, Ressourcenverfügbarkeit und Verschmutzungsniveaus stärker ein. Damit steht ISO 14001:2026 im Einklang mit der EU-Circular-Economy-Strategie.
- Präzisierte risikobasierte Planung
Risiko-/Chancenidentifikation und Maßnahmenplanung werden klarer als bisher strukturiert.
- Mehr Kontrolle in der Lieferkette
Höhere Anforderungen an externe Prozesse, vor- und nachgelagerte Lieferketten sowie deren Dokumentation und Nachweisführung.
- Geschärfte Verantwortlichkeit des Managements
Das Top-Management muss Umweltaspekte sichtbarer steuern und die Weiterentwicklung der Umweltleistung aktiv vorantreiben.
Die ISO 14001:2026 wurde am 15. April 2026 veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung beginnt eine Übergangsfrist von 36 Monaten. Zertifikate nach ISO 14001:2015 behalten bis spätestens 14. April 2029 ihre Gültigkeit (abhängig vom Ausstellungsdatum und den Regeln der Zertifizierungsstelle). Organisationen, die ein Umweltmanagementsystem neu aufbauen oder nach der Revision rezertifizieren möchten, sollten strukturiert vorgehen: bestehende Abdeckung analysieren, Ziele definieren, Maßnahmen priorisieren und Verantwortlichkeiten klären. Schulungen für Führungskräfte und Fachabteilungen sowie interne Kommunikation sind essenziell, um die Anforderungen der Revision zügig umzusetzen. Externe fachliche Unterstützung kann helfen, Klarheit zu schaffen und die Umsetzung effizient voranzutreiben.
Weitere Information zur Revision von ISO 14001:2026 bietet TÜV SÜD unter tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/umwelt-und-nachhaltigkeit/iso-14001/revision