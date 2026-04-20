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Neue ISO 14001:2026 jetzt veröffentlicht

TÜV SÜD erläutert zentrale Neuerungen und Handlungsbedarf bei Umweltmanagementsystemen

(lifePR) (München, )
Umweltmanagementsysteme unterstützen Organisationen dabei, ihre Umweltleistung systematisch zu steuern und kontinuierlich zu verbessern. Die überarbeitete ISO 14001:2026 ist jetzt erschienen und setzt neue inhaltliche Schwerpunkte für Umweltmanagementsysteme. TÜV SÜD fasst die wichtigsten Änderungen im Zuge der Revision zusammen.

Anwender der ISO 14001:2026 müssen sich künftig stärker mit den Folgen des Klimawandels, erweiterten Umweltaspekten sowie klar definierten Anforderungen zur Planung und Steuerung auseinandersetzen. Für Organisationen mit zertifizierten Systemen bedeutet die Veröffentlichung der Revision: Übergangsfristen nutzen und jetzt die Weichen für eine erfolgreiche (Re-)Zertifizierung nach ISO 14001 stellen.

„Die neue ISO 14001:2026 stärkt den strategischen Stellenwert des Umweltmanagements. Sie schafft mehr Klarheit, bindet Umweltaspekte enger in Entscheidungen ein und macht die Auswirkungen des Klimawandels zu einem festen Bestandteil von Umweltmanagementsystemen. Für Organisationen ist die Implementierung der überarbeiteten Norm eine gute Gelegenheit, bestehende Prozesse zu schärfen und ihre Umweltleistung gezielt weiterzuentwickeln,“ sagt Tobias Lurk, Global Product Performance Manager für ISO 14001 bei TÜV SÜD.

Top 5 Änderungen der ISO 14001:2026 auf einen Blick
  1. Klimawandel als verpflichtender Bestandteil
    Klimaaspekte werden vollständig in die Norm aufgenommen und müssen systematisch im Umweltmanagement berücksichtigt werden.
  2. Erweiterte Umweltaspekte
    Die Norm bezieht Biodiversität, Ressourcenverfügbarkeit und Verschmutzungsniveaus stärker ein. Damit steht ISO 14001:2026 im Einklang mit der EU-Circular-Economy-Strategie.
  3. Präzisierte risikobasierte Planung
    Risiko-/Chancenidentifikation und Maßnahmenplanung werden klarer als bisher strukturiert.
  4. Mehr Kontrolle in der Lieferkette
    Höhere Anforderungen an externe Prozesse, vor- und nachgelagerte Lieferketten sowie deren Dokumentation und Nachweisführung.
  5. Geschärfte Verantwortlichkeit des Managements
    Das Top-Management muss Umweltaspekte sichtbarer steuern und die Weiterentwicklung der Umweltleistung aktiv vorantreiben.
Handlungsbedarf für Anwender – Übergangsfristen aktiv nutzen

Die ISO 14001:2026 wurde am 15. April 2026 veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung beginnt eine Übergangsfrist von 36 Monaten. Zertifikate nach ISO 14001:2015 behalten bis spätestens 14. April 2029 ihre Gültigkeit (abhängig vom Ausstellungsdatum und den Regeln der Zertifizierungsstelle). Organisationen, die ein Umweltmanagementsystem neu aufbauen oder nach der Revision rezertifizieren möchten, sollten strukturiert vorgehen: bestehende Abdeckung analysieren, Ziele definieren, Maßnahmen priorisieren und Verantwortlichkeiten klären. Schulungen für Führungskräfte und Fachabteilungen sowie interne Kommunikation sind essenziell, um die Anforderungen der Revision zügig umzusetzen. Externe fachliche Unterstützung kann helfen, Klarheit zu schaffen und die Umsetzung effizient voranzutreiben.

Weitere Information zur Revision von ISO 14001:2026 bietet TÜV SÜD unter tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/auditierung-und-zertifizierung/umwelt-und-nachhaltigkeit/iso-14001/revision

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TÜV SÜD Customer Engagement and People GmbH

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

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