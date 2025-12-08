Kontakt
Mainz 77: positives Resümee bei TÜV SÜD Pluspunkt GmbH

Kurs zur Sperrfristverkürzung bei Alkoholfahrten online

Die TÜV SÜD Pluspunkt GmbH zieht nach zwei Jahren Durchführung des Kursmodells Mainz 77 im Online-Format eine durchweg positive Bilanz. Der Kurs zur Sperrfristverkürzung bei Alkohol für Teilnehmende mit Verstößen unter 1,6 Promille, der seit November 2023 auch online angeboten wird, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Für die Online-Durchführung wurde der Kurs 2023 vom Justizministerium in Baden-Württemberg anerkannt.

Durch die moderne Verkehrspsychologie ist es möglich, weit mehr potentielle Teilnehmende zu erreichen, denn der Kurs kann bequem online von zu Hause absolviert werden. Das fördert die Motivation zur Teilnahme und erhöht insgesamt die Verkehrssicherheit.

Eine Kundenbefragung bestätigt die Wirksamkeit des Kurses zur Sperrfristverkürzung auch im Onlineformat. Viele Teilnehmende berichten von einer nachhaltigen Veränderung ihrer Trinkgewohnheiten und einem verantwortungsvolleren Umgang mit Alkohol im Straßenverkehr. Einige geben an, seit dem Vorfall gar keinen Alkohol mehr zu trinken oder ihr Trinkverhalten deutlich reduziert zu haben, mit dem festen Vorsatz, die 0,0-Promille-Grenze im Zusammenhang mit Fahrzeugen einzuhalten.

Die Kursinhalte – Alkoholwissen, Reflexion der Trinkgewohnheiten, Veränderungen im Trinkverhalten, Trennstrategien und Rückfallvorbeugung – konnten nach Kundenbefragung „auch im Online-Format hervorragend transportiert werden“. Das moderne und aufschlussreiche Schulungsmaterial sowie der interaktive Austausch wurden als besonders gelungen hervorgehoben.

Thomas Wicke, fachlicher Leiter der TÜV SÜD Pluspunkt GmbH, betont:
„Zusammengefasst kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass mit dem Kurs zur Sperrfristverkürzung bei Alkohol (Mainz77) im Online-Format ein modernes, zeitgemäßes Schulungskonzept zur Verfügung steht, das von den Teilnehmern gut angenommen wird, und durch steigende Teilnehmenden-Zahlen auch einen zusätzlichen Beitrag zur Verkehrssicherheit leistet.“

Mehr Informationen und Anmeldung unter Mainz 77 - Kurs zur Sperrfristverkürzung online buchen | TÜV SÜD.

TÜV SÜD Customer Engagement and People GmbH

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

