Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1051091

TÜV SÜD Customer Engagement and People GmbH Westendstraße 199 80686 München, Deutschland http://www.tuvsud.com/de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Thomas Oberst +49 89 57912372
Logo der Firma TÜV SÜD Customer Engagement and People GmbH

Leistungen für Hamburger Unternehmen weiter ausbauen

TÜV SÜD Industrie Service GmbH in Hamburg 12. Februar

(lifePR) (München / Hamburg, )
Die Hamburger Niederlassung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat einen neuen Leiter. Matthias Langko hat die Verantwortung für das Industriegeschäft des Dienstleistungskonzerns in der zweitgrößten Stadt Deutschlands übernommen. Er löst David Schott ab, der die Niederlassung zusätzlich zu seiner Funktion als Regionalleiter seit November 2024 kommissarisch geführt hatte.

Vor seinem Wechsel zu TÜV SÜD war Matthias Langko als Bereichsleiter Nord Dräger Service bei der Dräger Medical Deutschland GmbH tätig, wo er ein Team von 150 Mitarbeitenden leitete und wichtige Projekte zur Serviceoptimierung und Digitalisierung verantwortete. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung komplexer technischer Service- und Produktionsorganisationen auf internationaler Ebene. Nach dem Abschluss seines Maschinenbaustudiums an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat Matthias Langko sein Fachwissen ständig erweitert und vertieft – vor allem in den Bereichen technischer Dienstleistungen sowie Produkt- und Projektmanagement. Zudem sammelte er internationale Berufserfahrungen in Abu Dhabi, Asien und in den USA.

Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist eine Tochter des TÜV SÜD-Konzerns, einem der weltweit führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister. In Deutschland sorgen mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TÜV SÜD Industrie Service an 44 Standorten mit einem breiten Spektrum von Ingenieur-, Sachverständigen- und Prüfleistungen für die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden. „Die Hamburger Niederlassung von TÜV SÜD Industrie Service hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt“, sagt Matthias Langko. „Ich freue mich darauf, die positive Entwicklung mit einem starken und motivierten Team fortzusetzen und unser Leistungsspektrum für unsere Kunden in der ganzen Region gezielt weiter auszubauen.“

Die Dienstleistungsschwerpunkte der Hamburger Niederlassung liegen in der Anlagen-, Förder-, Energie- und Umwelttechnik. „Hier schätzen die Kunden neben unserem breiten Dienstleistungsportfolio vor allem unsere Beratungs- und Lösungsorientierung“, erklärt Matthias Langko. „In Zukunft werden wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen, um unserer Marke TÜV SÜD im Norden Deutschlands noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.“

Website Promotion

Website Promotion

TÜV SÜD Customer Engagement and People GmbH

Im Jahr 1866 als Dampfkesselrevisionsverein gegründet, ist TÜV SÜD heute ein weltweit tätiges Unternehmen. Rund 30.000 Mitarbeitende sorgen an über 1.000 Standorten in rund 50 Ländern für die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, technische Innovationen wie Industrie 4.0, autonomes Fahren oder Erneuerbare Energien sicher und zuverlässig zu machen. tuvsud.com/de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.