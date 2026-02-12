Leistungen für Hamburger Unternehmen weiter ausbauen

Die Hamburger Niederlassung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH hat einen neuen Leiter. Matthias Langko hat die Verantwortung für das Industriegeschäft des Dienstleistungskonzerns in der zweitgrößten Stadt Deutschlands übernommen. Er löst David Schott ab, der die Niederlassung zusätzlich zu seiner Funktion als Regionalleiter seit November 2024 kommissarisch geführt hatte.



Vor seinem Wechsel zu TÜV SÜD war Matthias Langko als Bereichsleiter Nord Dräger Service bei der Dräger Medical Deutschland GmbH tätig, wo er ein Team von 150 Mitarbeitenden leitete und wichtige Projekte zur Serviceoptimierung und Digitalisierung verantwortete. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung komplexer technischer Service- und Produktionsorganisationen auf internationaler Ebene. Nach dem Abschluss seines Maschinenbaustudiums an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat Matthias Langko sein Fachwissen ständig erweitert und vertieft – vor allem in den Bereichen technischer Dienstleistungen sowie Produkt- und Projektmanagement. Zudem sammelte er internationale Berufserfahrungen in Abu Dhabi, Asien und in den USA.



Die TÜV SÜD Industrie Service GmbH ist eine Tochter des TÜV SÜD-Konzerns, einem der weltweit führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleister. In Deutschland sorgen mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von TÜV SÜD Industrie Service an 44 Standorten mit einem breiten Spektrum von Ingenieur-, Sachverständigen- und Prüfleistungen für die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von Anlagen, Infrastruktureinrichtungen und Gebäuden. „Die Hamburger Niederlassung von TÜV SÜD Industrie Service hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt“, sagt Matthias Langko. „Ich freue mich darauf, die positive Entwicklung mit einem starken und motivierten Team fortzusetzen und unser Leistungsspektrum für unsere Kunden in der ganzen Region gezielt weiter auszubauen.“



Die Dienstleistungsschwerpunkte der Hamburger Niederlassung liegen in der Anlagen-, Förder-, Energie- und Umwelttechnik. „Hier schätzen die Kunden neben unserem breiten Dienstleistungsportfolio vor allem unsere Beratungs- und Lösungsorientierung“, erklärt Matthias Langko. „In Zukunft werden wir unsere Kapazitäten weiter ausbauen, um unserer Marke TÜV SÜD im Norden Deutschlands noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen.“

