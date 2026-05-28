Arbeitssicherheit für das Bedienen von Hochvolt- und Gasantriebssystemen

Die DGUV-Verpflichtung zur Sensibilisierung betrifft eine breite Zielgruppe: Mitarbeitende in Service-Werkstätten, bei Automobilherstellern und Zulieferern ebenso wie Beschäftigte in Forschung und Entwicklung. Denn auch Personen, die keine direkten Arbeiten an den Systemen durchführen, können Risiken ausgesetzt sein – etwa beim Bedienen, Prüfen oder Bewegen der Fahrzeuge. Eine grundlegende Sensibilisierung bildet daher die Basis für sicheres Arbeiten im Umfeld dieser Antriebstechnologien.Im Bereich der Bedienung von Hochvoltsystemen stehen insbesondere elektrische Gefährdungen, typische Fahrzeugkomponenten sowie grundlegende Schutzmaßnahmen im Fokus. Wenn Hochvoltkomponenten nicht erkannt oder falsch eingeschätzt werden, ist die Gefahr für Elektrounfälle gegeben. Die DGUV fordert daher eine entsprechende Unterweisung, bevor Tätigkeiten wie das Bedienen, Reinigen oder Laden der Fahrzeuge aufgenommen werden.Auch Gasantriebssysteme, insbesondere mit Wasserstoff, erfordern spezielles Grundwissen. Die physikalischen Eigenschaften der eingesetzten Gase, der Aufbau der Systeme sowie das richtige Verhalten im Normal- und Störfall unterscheiden sich deutlich von konventionellen Antrieben. Sensibilisierungen für die Bedienung von Fahrzeugen mit Gasantrieb vermitteln hier ein grundlegendes Verständnis für potenzielle Gefahren und notwendige Sicherheitsvorkehrungen.„Unternehmen stehen in der Verantwortung, ihre Mitarbeitenden zielgruppengerecht auf den Umgang mit Hochvolt und Gasantriebssystemen vorzubereiten“, meint Holger Mai, Global Business Manager Sustainability bei der TÜV SÜD Akademie. „Die Sensibilisierung vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens einmal jährlich ist die Voraussetzung für ein sicheres Bedienen dieser Fahrzeuge. Sensibilisierungsangebote unterstützen Unternehmen dabei, ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen und gleichzeitig das Sicherheitsbewusstsein der Beschäftigten zu stärken.“Die Sensibilisierung für das Bedienen von Hochvolt- und Gasantriebssystemen ist jetzt auch über das Unterweisungsportal der TÜV SÜD Akademie verfügbar. Dort können Unternehmen kostengünstig und effizient die jährlichen und gesetzlich vorgeschriebenen Unterweisungen rechtssicher online durchführen. Die Online-Plattform beinhaltet über 100 verschiedene Unterweisungen in digitaler Form.Weitere Informationen zur Sensibilisierung für das Bedienen von Hochvolt- und Gasantriebssystemen gibt es unter: