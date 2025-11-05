NAIL GUARD EASY – die clevere, nagelfreundliche Lösung für alle, die Funktion und Stil schätzen.
einfach, schnell und fingernagelschonend
Schlüssel wechseln? Ab jetzt ganz ohne Kraftaufwand – und vor allem ohne abgebrochene Fingernägel! Der TROIKA NAIL GUARD EASY macht Schluss mit dem mühsamen Aufhebeln klassischer Schlüsselringe. Dank des patentierten NAIL GUARD-Mechanismus gelingt das Anbringen oder Austauschen von Schlüsseln im Handumdrehen – einfach, schnell und fingernagelschonend.
Gefertigt aus mattiertem Edelstahl in elegantem Silber, überzeugt der Schlüsselanhänger mit robuster Langlebigkeit und modernem Design. Drei kleine Zusatzringe mit dem gleichen Mechanismus sorgen für Ordnung und Übersicht im Alltag.
NAIL GUARD EASY – die clevere, nagelfreundliche Lösung für alle, die Funktion und Stil schätzen.