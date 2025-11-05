Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041368

TROIKA GERMANY GmbH Nisterfeld 11 57629 Müschenbach, Deutschland https://business.troika.de/
Ansprechpartner:in Frau Lara Kral +49 2662 9511106
Logo der Firma TROIKA GERMANY GmbH

NAIL GUARD EASY – die clevere, nagelfreundliche Lösung für alle, die Funktion und Stil schätzen.

einfach, schnell und fingernagelschonend

(lifePR) (Müschenbach, )
NAIL GUARD EASY – Der Schlüsselanhänger, der Ihre Fingernägel schützt

Schlüssel wechseln? Ab jetzt ganz ohne Kraftaufwand – und vor allem ohne abgebrochene Fingernägel! Der TROIKA NAIL GUARD EASY macht Schluss mit dem mühsamen Aufhebeln klassischer Schlüsselringe. Dank des patentierten NAIL GUARD-Mechanismus gelingt das Anbringen oder Austauschen von Schlüsseln im Handumdrehen – einfach, schnell und fingernagelschonend.

Gefertigt aus mattiertem Edelstahl in elegantem Silber, überzeugt der Schlüsselanhänger mit robuster Langlebigkeit und modernem Design. Drei kleine Zusatzringe mit dem gleichen Mechanismus sorgen für Ordnung und Übersicht im Alltag.

NAIL GUARD EASY – die clevere, nagelfreundliche Lösung für alle, die Funktion und Stil schätzen.

 

Website Promotion

Website Promotion
TROIKA Homepage

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.