Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038412

TROIKA GERMANY GmbH Nisterfeld 11 57629 Müschenbach, Deutschland https://business.troika.de/
Ansprechpartner:in Frau Lara Kral +49 2662 9511106
Logo der Firma TROIKA GERMANY GmbH

HILDECARD MOCHA – die stilvolle Art, Ordnung zu halten.

Stilvoll. Praktisch. Immer griffbereit.

(lifePR) (Müschenbach, )
 

Stilvoll. Praktisch. Immer griffbereit.

Der Alltag kann so elegant organisiert sein – mit der HILDECARD MOCHA, dem stilbewussten Kartenetui mit MagSafe-Funktion in der Pantone-Trendfarbe des Jahres 2025. Leicht, robust und hochwertig verarbeitet, schützt sie Ihre wichtigsten Karten – ob Führerschein, Ausweis oder Kreditkarte – sicher und zuverlässig.

Dank integrierter starker Magnete (MagSafe) lässt sich die HILDECARD MOCHA ganz einfach auf der Rückseite Ihres iPhones befestigen. So haben Sie alles Wichtige stets zur Hand – ohne zusätzliches Portemonnaie oder sperrige Hülle. Und das Beste: Mit nur einem Handgriff verwandelt sich das elegante Etui in einen praktischen Handyhalter, der sowohl im Stand- als auch im Kinomodus überzeugt.

Das clevere Extra: Der beiliegende MagSafe-Metallring mit 3M-Klebefläche ermöglicht die flexible Nutzung auch auf anderen Smartphones, Hüllen oder Notizbüchern.

Hochwertiges Kunstleder in edlem Braun, handliches Format und smarte Funktionalität – die HILDECARD MOCHA ist das Must-have für alle, die Design und Organisation perfekt vereinen wollen.

Produktdetails:

MagSafe-Kartenetui aus Kunstleder in Mocha-Braun

Für 1–2 Karten (Führerschein, Ausweis, Kreditkarte)

Magnetische Befestigung am Smartphone

Aufstellfunktion horizontal & vertikal

Inklusive MagSafe-Metallring mit 3M-Klebefläche

Auch als Fingerhalterung nutzbar

Leicht, kompakt, ideal für unterwegs

HILDECARD MOCHA – die stilvolle Art, Ordnung zu halten.

Website Promotion

Website Promotion
Website

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.
Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.