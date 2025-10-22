HILDECARD MOCHA – die stilvolle Art, Ordnung zu halten.
Stilvoll. Praktisch. Immer griffbereit.
Stilvoll. Praktisch. Immer griffbereit.
Der Alltag kann so elegant organisiert sein – mit der HILDECARD MOCHA, dem stilbewussten Kartenetui mit MagSafe-Funktion in der Pantone-Trendfarbe des Jahres 2025. Leicht, robust und hochwertig verarbeitet, schützt sie Ihre wichtigsten Karten – ob Führerschein, Ausweis oder Kreditkarte – sicher und zuverlässig.
Dank integrierter starker Magnete (MagSafe) lässt sich die HILDECARD MOCHA ganz einfach auf der Rückseite Ihres iPhones befestigen. So haben Sie alles Wichtige stets zur Hand – ohne zusätzliches Portemonnaie oder sperrige Hülle. Und das Beste: Mit nur einem Handgriff verwandelt sich das elegante Etui in einen praktischen Handyhalter, der sowohl im Stand- als auch im Kinomodus überzeugt.
Das clevere Extra: Der beiliegende MagSafe-Metallring mit 3M-Klebefläche ermöglicht die flexible Nutzung auch auf anderen Smartphones, Hüllen oder Notizbüchern.
Hochwertiges Kunstleder in edlem Braun, handliches Format und smarte Funktionalität – die HILDECARD MOCHA ist das Must-have für alle, die Design und Organisation perfekt vereinen wollen.
Produktdetails:
MagSafe-Kartenetui aus Kunstleder in Mocha-Braun
Für 1–2 Karten (Führerschein, Ausweis, Kreditkarte)
Magnetische Befestigung am Smartphone
Aufstellfunktion horizontal & vertikal
Inklusive MagSafe-Metallring mit 3M-Klebefläche
Auch als Fingerhalterung nutzbar
Leicht, kompakt, ideal für unterwegs
HILDECARD MOCHA – die stilvolle Art, Ordnung zu halten.