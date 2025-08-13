Kontakt
Edles Braun trifft auf bayrische Gemütlichkeit

Ein stilvoller Hingucker

O'zapft is! – OKTOBERFEST™ LEDERSCHLAUFE, perfektes Accessoire fürs OKTOBERFEST mit traditionellem Volksfest Flair ?. Edles Braun trifft auf bayrische Gemütlichkeit – ein stilvoller Hingucker! Aus hochwertigem Leder, 100% Made in Germany ??. Patentierter TROIKA NAIL GUARD sorgt für müheloses Anbringen der Schlüssel.

Schlüsselanhänger OKTOBERFEST™ LEDERSCHLAUFE

#Oktoberfest #Wiesn2025 #WiesnStyle #OzapftIs #WiesnReady #Prost #WiesnGadget #BierUndBrezn #BayerischerStyle #SmartTravel #Alltagsheld #DesignMitFunktion #BierlauneToGo #StylischUnterwegs #MännerGadgets #WiesnSchlüsselanhänger #TROIKA #TROIKAgermany #gadgets #designgeschenke #designgifts #giftsforhim #giftsforher #männergeschenk #mensgifts #schlüsselanhänger #troikaschlüsselanhänger #keyring #troikakeyring

TROIKA GERMANY GmbH

Seit 1992 entwickelt TROIKA in Deutschland Geschenkideen und vertreibt sie weltweit.

Unsere Produkte vereinen überraschende Innovationen, praktische Funktionen und erfrischendes Design. Namhafte internationale Designer und Designbüros und vielversprechende Newcomer unterstützen uns mit ihrer Kreativität. Bei der Herstellung von TROIKA Produkten setzen wir auf Nachhaltigkeit und übernehmen Verantwortung für Qualität, Sicherheit und Umwelt.

