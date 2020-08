Nachhaltigkeit unterwegs: Das stille Örtchen an abgelegenen Orten und auf Reisen

Nachhaltigkeitsbewussten Selbstversorgen, Wohnmobilisten und Van-Liebhabern stellt sich aufgrund des fehlenden Wasseranschlusses relativ schnell die Frage, welche Toilette die richtige ist und welche Optionen tatsächlich nachhaltig sind - ökologische Trenntoiletten liegen aktuell stark im Trend.Chemietoiletten mögen auf den ersten Blick praktisch erscheinen, sind jedoch aufgrund der verwendeten chemischen Substanzen und deren Entsorgung wahre Nachhaltigkeits-Killer und folglich nicht empfehlenswert. Trenntoiletten haben den großen Vorteil, dass sie komplett ohne Wasserzufuhr und teils auch ohne Strom auskommen, was sie auf der Nachhaltigkeitsskala bereits steil nach oben katapultiert. Zudem unterbinden sie – entgegen mancher hartnäckigen Klischees – zuverlässig die Geruchsbildung und sind dabei lediglich auf die Verwendung von Einstreu, welches auf die Hinterlassenschaften gegeben wird, oder die Ableitung von Luft angewiesen. Auch die Entsorgung des Toiletteninhalts lässt sich bei einer Trenntoilette spielend leicht mit einer nachhaltigen Lebensweise in Einklang bringen: die separat gesammelten Ausscheidungen können als Dünger verwendet und kompostiert, oder in einer stationären Toilette entsorgt werden. Der Feststoffbehälter benötigt zwar einen Auffangbeutel, jedoch muss dieser nicht aus Plastik sein – es gibt sie auch in der biologisch abbaubaren Variante . Somit wird einem bei Verwendung einer Trenntoilette ermöglicht, maximal nachhaltig mit seinen Hinterlassenschaften umzugehen.Beim Thema Nachhaltigkeit gilt es auch stets zu beachten, dass diese nicht erst mit der Verwendung eines nachhaltigen Produktes (hier: einer Trenntoilette), sondern bereits bei dessen Produktion beginnt. Die Trenntoiletten von TROBOLO® erfüllen alle Kriterien an einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Bei TROBOLO® treten wir dezidiert für nachhaltiges Wirtschaften ein und haben dies zu unserer Firmenphilosophie gemacht. Die Rohmaterialien für unsere Trenntoiletten werden in mit dem FSC®- Siegel ausgezeichneten Forstwirtschaften hergestellt, wir pflegen einen fairen Umgang mit all unseren Mitarbeitern und Zulieferern und lassen uns in jedem Arbeits- und Produktionsschritt von höchstem Qualitätsbewusstsein leiten.Dieses Credo ermöglicht es uns, unseren Kunden ein langlebiges, nachhaltig und fair produziertes Qualitätsprodukt anbieten zu können – und das nicht nur für den häuslichen Innen- und Außenbereich, sondern ab sofort auch für Vans, Wohnmobile und Tiny Houses.