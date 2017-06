Relaunch der Webseite Trichomed.com

Die Onlinepräsenz des Haarspezialisten Dr. Finner aus Berlin – https://www.trichomed.com – hat eine komplette Überarbeitung erfahren und startet mit einem frischen Design und innovativer wiedurch. Die Erscheinung der neuen Präsenz ist klar und deutlich, so wie es die Standards moderner Weboptik vorgibt. Das inzwischen in Jahre gekommene Layout ist damit passee,sind nun attraktiv aufbereitet und einfach zu finden.Die neue Technologie basiert auf dem, das zahlreiche Vorteile gegenüber der bisherigen Technologien beinhaltet. Die neue Präsenz weist nicht nur höchste Flexibilität auf, sie ist in bisher nicht gekannter Weise dafür optimiert, ständig auf dem letzten Informationsstand zu bleiben. Informationen sind ständig und mit geringstem Aufwand einzupflegen – davon profitieren nicht zuletzt Interessenten rund um die Themen Haartransplantation Haaranalyse und Haarausfall . Ferner ist durch den Einsatz des neuen CMS eine korrekte und angepasste Darstellung auf allen Wiedergabegeräten gewährleistet.Groß geschrieben wurde auch das Thema Sicherheit. So ist die Onlinepräsenz nun über einezu erreichen. Sicherheitslücken, die auf jeder Webseite entstehen können, werden damit konsequent umgangen. Daten, die Interessenten oder Patienten eingeben, sind jetzt nach"Auch inhaltlich hat sich eine Menge getan“, erklärt, Gründer der"Wir haben unsere Inhalte nach dem letzten Stand der Erkenntnisse aufgefrischt und ergänzt. Unsere Beiträge zu denund allen angrenzenden Themen sind topaktuell und können nun noch einfacher und schneller durch neueste Erkenntnisse ergänzt werden“.Interessenten finden unter https://www.trichomed.com ein umfassendes Informationsportal, das Hilfesuchenden, die an Haarproblemen wie Haarausfall, leiden, erste Informationen zu möglichen Therapieansätzen gibt. Dabei wird zwischen den verschiedenen Haarproblemen und deren möglicher Behandlungen deutlich differenziert. Neben den ersten Informationen, die online bereitgestellt werden gehört auch eine Haarsprechstunde in Berlin , Leipzig und Dresden. Im Rahmen dieser Sprechstunde erklärtHilfesuchenden, welche Möglichkeiten in ihrem speziellen Fall zum Tragen kommen können und wie sich eine Therapie in ihrem Ablauf gestalten kann.