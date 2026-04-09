Wenn die Augen auf Pollen reagieren - So helfen Augentropfen bei Heuschnupfen und Allergiesymptomen!

Wenn die Augen Alarm schlagen
Bei einer Pollenallergie reagiert besonders häufig die Bindehaut des Auges. Die Folge sind typische Beschwerden wie:
- Starker Juckreiz
- Gerötete Augen
- Tränende Augen
- Geschwollene Augenlider
- Brennendes oder gereiztes Gefühl
Gerade an Tagen mit hoher Pollenbelastung können die Symptome den Alltag deutlich beeinträchtigen – beim Arbeiten, Lesen, Autofahren oder beim Aufenthalt im Freien.
Warum Pollen solche Beschwerden auslösen
Gelangen Pollen auf die Augenoberfläche, setzt der Körper bei Allergikerinnen und Allergikern den Botenstoff Histamin frei. Dieser ist verantwortlich für:
- Juckreiz
- Rötung
- vermehrten Tränenfluss
- Schwellungen der Bindehaut
Gezielte Hilfe für allergische Augen
Ein zentraler Baustein in der Behandlung von Augenallergien sind antiallergische Augentropfen. Antiallergische Augentropfen lindern allergische Symptome an den Augen, indem sie die Ausschüttung von Histamin reduzieren oder die Wirkung von Histamin blockieren. Dies führt zu einer Linderung von Symptomen wie Juckreiz, Tränen und Rötung. Produkte mit dem Wirkstoff Ketotifen (z.B. Ketazed®) wirken sogar 3-fach, um Allergiesymptome zu bekämpfen1:
- Antihistaminische Wirkung
Ketotifen blockiert Histaminrezeptoren. Dadurch können Juckreiz und Rötung reduziert werden.
- Mastzellstabilisierung
Der Wirkstoff stabilisiert Mastzellen und kann so die Freisetzung von Histamin und weiteren entzündungsfördernden Stoffen durch die Mastzellen bei einer Allergie verringern. Dadurch wird die allergische Reaktion bereits an ihrer Quelle abgeschwächt.
- Hemmung weiterer Entzündungsreaktionen
Ketotifen kann zusätzlich die Freisetzung weiterer entzündlicher Botenstoffe hemmen und damit die allergische Entzündung insgesamt reduzieren.
- Ketotifen kann die Allergiesymptome am Auge schnell und langanhaltend lindern1,2
- Anwendung nur 2 x täglich
- Ohne Konservierungsmittel
- Im Mehrmonatsfläschchen für eine Allergietherapie über mehrere Monate (Flasche bis zu 3 Monate nach Anbruch verwendbar)
- Mit Hyaluronsäure (als Hilfsstoff)
- Auch für Kinder ab 3 Jahren und während der Stillzeit geeignet
Kleine Maßnahmen mit großer Wirkung
- Lüftungsverhalten: Lüften Sie bei geringem Pollenflug. In städtischen Gebieten ist dies morgens ratsam, in ländlichen abends.
- Pollenflugzeiten beachten: Nutzen Sie Pollenflugkalender zur besseren Planung Ihrer Aktivitäten.
- Schlafzimmer schützen: Waschen Sie Ihre Haare abends; wechseln Sie regelmäßig die Bettwäsche und vermeiden Sie, draußen getragene Kleidung im Schlafzimmer abzulegen.
- Fenster vor dem Schlafen schließen: Schützt vor nächtlichem Pollenflug.
- Innenreinigung: Regelmäßiges feuchtes Abwischen von Möbeln und Böden hilft, Allergene zu beseitigen.
- Urlaubsplanung: Vermeiden Sie pollenstarke Regionen und ziehen Sie Küsten oder Hochgebirge für Ihren Urlaub in Betracht.
- Reinigung: Zur sanften Entfernung von Pollen bieten sich spezielle Reinigungstücher wie ILAST® WIPES an, die frei von Konservierungsmitteln und reizenden Inhaltsstoffen sind.
Ketazed 0,25 mg/ml Augentropfen, Lösung. Wirkstoff: Ketotifen. Anwendungsgebiete: Behandlung von symptomatischen Augenbeschwerden bei Heuschnupfen. Warnhinweis: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Stand: 05/2025.
Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder Facharzt wenden.
1 Abelson MB et al. Efficacy of Ketotifen Fumarate 0,025% Ophthalmic Solution Compared with Placebo in the Conjunctival Allergen Challenge Model. Arch Ophthalmol. 2003;121(5):626-630. (Studie wurde nicht mit Ketazed durchgeführt.)
2 Rachwalik D, Pleyer U. Okuläre Allergien. Z. prakt. Augenheilkd. 2015;36:169-182.