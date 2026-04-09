Wenn die Augen auf Pollen reagieren - So helfen Augentropfen bei Heuschnupfen und Allergiesymptomen!

Starker Juckreiz

Gerötete Augen

Tränende Augen

Geschwollene Augenlider

Brennendes oder gereiztes Gefühl

Juckreiz

Rötung

vermehrten Tränenfluss

Schwellungen der Bindehaut

Antihistaminische Wirkung

Ketotifen blockiert Histaminrezeptoren. Dadurch können Juckreiz und Rötung reduziert werden. Mastzellstabilisierung

Der Wirkstoff stabilisiert Mastzellen und kann so die Freisetzung von Histamin und weiteren entzündungsfördernden Stoffen durch die Mastzellen bei einer Allergie verringern. Dadurch wird die allergische Reaktion bereits an ihrer Quelle abgeschwächt. Hemmung weiterer Entzündungsreaktionen

Ketotifen kann zusätzlich die Freisetzung weiterer entzündlicher Botenstoffe hemmen und damit die allergische Entzündung insgesamt reduzieren.

Ketotifen kann die Allergiesymptome am Auge schnell und langanhaltend lindern 1,2

Anwendung nur 2 x täglich

Ohne Konservierungsmittel

Im Mehrmonatsfläschchen für eine Allergietherapie über mehrere Monate (Flasche bis zu 3 Monate nach Anbruch verwendbar)

Mit Hyaluronsäure (als Hilfsstoff)

Auch für Kinder ab 3 Jahren und während der Stillzeit geeignet

Lüftungsverhalten: Lüften Sie bei geringem Pollenflug. In städtischen Gebieten ist dies morgens ratsam, in ländlichen abends.

Lüften Sie bei geringem Pollenflug. In städtischen Gebieten ist dies morgens ratsam, in ländlichen abends. Pollenflugzeiten beachten: Nutzen Sie Pollenflugkalender zur besseren Planung Ihrer Aktivitäten.

Nutzen Sie Pollenflugkalender zur besseren Planung Ihrer Aktivitäten. Schlafzimmer schützen: Waschen Sie Ihre Haare abends; wechseln Sie regelmäßig die Bettwäsche und vermeiden Sie, draußen getragene Kleidung im Schlafzimmer abzulegen.

Waschen Sie Ihre Haare abends; wechseln Sie regelmäßig die Bettwäsche und vermeiden Sie, draußen getragene Kleidung im Schlafzimmer abzulegen. Fenster vor dem Schlafen schließen: Schützt vor nächtlichem Pollenflug.

Schützt vor nächtlichem Pollenflug. Innenreinigung: Regelmäßiges feuchtes Abwischen von Möbeln und Böden hilft, Allergene zu beseitigen.

Regelmäßiges feuchtes Abwischen von Möbeln und Böden hilft, Allergene zu beseitigen. Urlaubsplanung: Vermeiden Sie pollenstarke Regionen und ziehen Sie Küsten oder Hochgebirge für Ihren Urlaub in Betracht.

Vermeiden Sie pollenstarke Regionen und ziehen Sie Küsten oder Hochgebirge für Ihren Urlaub in Betracht. Reinigung: Zur sanften Entfernung von Pollen bieten sich spezielle Reinigungstücher wie ILAST® WIPES an, die frei von Konservierungsmitteln und reizenden Inhaltsstoffen sind.

Für viele Menschen ist der Frühling die schönste Zeit des Jahres: Die Natur erwacht, die Tage werden länger und die ersten warmen Sonnenstrahlen laden nach draußen ein. Für Allergikerinnen und Allergiker bedeutet diese Zeit jedoch oft etwas ganz anderes: juckende, gerötete und tränende Augen. Schon wenige Pollen in der Luft können ausreichen, damit die Augen stark reagieren. Was eigentlich harmlos ist, löst im Körper eine übermäßige Reaktion des Immunsystems aus.Bei einer Pollenallergie reagiert besonders häufig die Bindehaut des Auges. Die Folge sind typische Beschwerden wie:Viele Betroffene berichten, dass sie sich kaum zurückhalten können, die Augen ständig zu reiben. Leider verstärkt genau das oft die Beschwerden noch zusätzlich.Gerade an Tagen mit hoher Pollenbelastung können die Symptome den Alltag deutlich beeinträchtigen – beim Arbeiten, Lesen, Autofahren oder beim Aufenthalt im Freien.Gelangen Pollen auf die Augenoberfläche, setzt der Körper bei Allergikerinnen und Allergikern den Botenstoff Histamin frei. Dieser ist verantwortlich für:Die Augen reagieren besonders empfindlich, weil sie direkt mit der Umwelt in Kontakt stehen und ständig mit Pollen in Berührung kommen können. Zudem weist die Bindehaut eine hohe Dichte an sogenannten Mastzellen auf, die bei allergischen Reaktionen Histamin und weitere entzündungsfördernde Stoffe freisetzen.Ein zentraler Baustein in der Behandlung von Augenallergien sind antiallergische Augentropfen. Antiallergische Augentropfen lindern allergische Symptome an den Augen, indem sie die Ausschüttung von Histamin reduzieren oder die Wirkung von Histamin blockieren. Dies führt zu einer Linderung von Symptomen wie Juckreiz, Tränen und Rötung. Produkte mit dem Wirkstoff Ketotifen (z.B. Ketazed) wirken sogar 3-fach, um Allergiesymptome zu bekämpfenErfahren Sie hier mehr über Ketazed: Ketotifen.Behandlung von symptomatischen Augenbeschwerden bei Heuschnupfen.: Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder Facharzt wenden.Abelson MB et al. Efficacy of Ketotifen Fumarate 0,025% Ophthalmic Solution Compared with Placebo in the Conjunctival Allergen Challenge Model. Arch Ophthalmol. 2003;121(5):626-630. (Studie wurde nicht mit Ketazed durchgeführt.)Rachwalik D, Pleyer U. Okuläre Allergien. Z. prakt. Augenheilkd. 2015;36:169-182.