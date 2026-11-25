Was hält Augen gesund? Die richtige Ernährung bei trockenen Augen
Eine ausgewogene Ernährung kann dazu beitragen, die Augengesundheit zu unterstützen. Wir zeigen, welche Vitamine für die Augen wichtig sind und wie Sie diese unkompliziert in Ihren Alltag integrieren können.
Essen mit allen Sinnen:
Vitamin A:
Das Vitamin A, welches auch als „Augenvitamin“ bekannt ist, baut im Auge Rhodopsin (Sehpurpur) auf, was essenziell für den Sehvorgang ist. Rhodopsin ist ein Fotopigment, welches sich in den Lichtsinneszellen der Netzhaut befindet und dafür sorgt, dass das Auge nach einer Anpassungsphase auch bei Dämmerung noch sehen kann. Nachtblindheit beispielsweise hängt nicht selten mit einem Vitamin-A-Mangel zusammen. Karotten enthalten besonders viel Vitamin A. Zusammen mit etwas Butter oder Öl kann der Körper diesen wichtigen Nährstoff besonders gut aufnehmen.
Leckere und schnelle Rezeptidee:
Als leckere, schnelle Rezeptidee mit ganz viel Vitamin A empfehlen wir:
Karotten-Ofengemüse vom Blech
● Karotten schälen und nach Belieben zerkleinern.
● Mit anderem Gemüse Ihrer Wahl kombinieren,
● mit Öl beträufeln, würzen und
● bei 200 Grad für 20-30 Minuten im Backofen garen.
Guten Appetit!
Weitere wichtige Augen-Vitamine
B-Vitamine
Sie sind wichtig für die reibungslose Signalübertragung in unserem Nervensystem – so auch über den Sehnerv. Außerdem schützen sie als Radikalfänger vor oxidativem Stress, beispielsweise durch Sonnenlicht.
Vorkommen: grünes Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Fleisch & Fisch, Milchprodukte
Vitamin C
Der Allrounder unter den Vitaminen hat nicht nur positive Auswirkungen auf unser Immunsystem – auch unsere Augen profitieren von seiner Eigenschaft, freie Radikale zu neutralisieren, beispielsweise die Hornhaut, die auch als UV-Filter fungiert.
Vorkommen: Zitrusfrüchte, Kiwi, Paprika, Johannisbeeren
Vitamin E
Als Radikalenfänger bewahrt Vitamin E die empfindlichen Zellen der Netzhaut vor Schäden durch oxidativen Stress, hervorgerufen unter anderem von UV-Strahlen. Außerdem wirkt Vitamin E entzündungshemmend.
Vorkommen: Oliven- und Sonnenblumenöl, Nüsse, Mandeln, Pinienkerne
Bei Trockenen Augen: Ernährung sinnvoll ergänzen
Eine ausgewogene Ernährung kann die Augengesundheit unterstützen. Bei trockenen Augen braucht die Augenoberfläche jedoch häufig zusätzliche Unterstützung. Regelmäßig angewendete befeuchtende Augentropfen können helfen, den Tränenfilm zu stabilisieren und Beschwerden zu lindern; auch eine sorgfältige Lidrandpflege ist ein wichtiger Bestandteil der Behandlung. Die RELYS®-Augentropfen können hier eine passende Option sein, um die Augenoberfläche bei trockenen Augen gezielt zu unterstützen.
RELYS®: mehr als nur Befeuchtung
Man kann sich den Tränenfilm wie einen schützenden Feuchtigkeitsmantel vorstellen, der sich mit jedem Lidschlag gleichmäßig über die Augenoberfläche verteilt. Wird dieses System instabil, entstehen „trockene Inseln“, die zu Reizungen und Beschwerden führen.
Genau hier setzt RELYS® – eine neue Generation von Augentropfen zur Behandlung trockener Augen - an: Die Augentropfen unterstützen die natürliche Hydrodynamik der Augenoberfläche, also den Austausch und die Verteilung von Flüssigkeit und essentiellen Nährstoffen. Dadurch kann sich der Tränenfilm wieder gleichmäßiger ausbreiten und stabilisieren.
Bildlich gesprochen: Es wird nicht einfach nur „Feuchtigkeit nachgegeben“. Vielmehr wird der natürliche Feuchtigkeitsfilm dabei unterstützt, sich wieder geschlossen über die Augenoberfläche zu legen - sodass auch zuvor trockene Bereiche wieder erreicht und versorgt werden. Dies trägt zur Erholung und dem Schutz der Augenoberfläche bei.
RELYS® ist in Ihrer Apotheke erhältlich:
RELYS ® Augentropfen sind als Flasche oder Einzeldosen erhältlich, frei von Konservierungsmitteln und mit allen Kontaktlinsen verträglich.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.relys.de/
Hinweis
RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.
Vertrieb und Importeur: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH
Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für eine medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.
TRB Chemedica AG
TRB Chemedica steht für Expertise in der Augenheilkunde und Orthopädie und bietet ein breites Produktsortiment. Dank unserer Erfahrung von 30 Jahren sind wir ein kompetenter Partner in verschiedensten Indikationen.
TRB Chemedica AG Deutschland wurde 1996 gegründet und ist Teil des TRB Chemedica Konzerns mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Grundsteine des nach wie vor familiengeführten Unternehmens wurden vor über 40 Jahren in der Schweiz gelegt. Mittlerweile ist TRB Chemedica weltweit in 18 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Niederlassungen in Ländern wie Argentinien, Benelux, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Malaysia, Mexiko, Österreich, Polen, Singapur, Schweiz, Thailand oder Vietnam befinden sich weiter im Wachstum und beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeitende. Zudem verfügt TRB Chemedica AG in der Schweiz, Brasilien und Argentinien über eigene Herstellbetriebe und unterhält in über 70 Ländern Vertriebsaktivitäten.