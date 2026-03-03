Kontakt
TRB Chemedica AG Otto-Lilienthal-Ring 26 85622 Feldkirchen, Deutschland
Trockene Augen: RELYS® unterstützt die Augenoberfläche mit dem Supramolekül sT-LysYal®

Unterstützt die Regeneration des Tränenfilms, fördert den Nährstofftransport und lindert Symptome wie Brennen, Jucken oder Fremdkörpergefühl bei allen Formen des Trockenen Auges – ohne Konservierungsmittel und mit Kontaktlinsen kompatibel

(lifePR) (Feldkirchen, )
Trockene Augen zählen zu den häufigsten Beschwerden der modernen Zeit.

Brennen, Jucken, ein Fremdkörpergefühl oder tränende Augen können die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen – ob durch Bildschirmarbeit, Umweltbelastungen oder nach operativen Eingriffen.

Mit RELYS® steht eine innovative Generation von Augentropfen zur Verfügung, die die Gesundheit der Augenoberfläche unterstützen können.

Innovative Technologie: Hydrodynamik für die Augenoberfläche

RELYS® enthält das innovative Supramolekül sT-LysYal®, das sich durch seine einzigartige Wirkungsweise von herkömmlichen Tränenersatzmitteln abhebt. Die besondere Wirkung von RELYS® besteht darin, den Wasseraustausch auf der Augenoberfläche zu fördern, was zur Wiederherstellung des natürlichen Tränenfilms führt.

Die innovative 3D-Struktur des Supramoleküls sT-LysYal® ist darauf ausgerichtet, »Transporttunnel« zu bilden. Diese Tunnel ermöglichen es, Flüssigkeit und wichtige biologische Stoffe, wie Nährstoffe, auf der Augenoberfläche zu transportieren und dort alle Strukturen optimal zu befeuchten und zu versorgen. RELYS® verbessert sozusagen die Hydrodynamik auf der Augenoberfläche, wodurch das physiologische Gleichgewicht des Tränenfilms wiederhergestellt wird. Die richtige Befeuchtung und Versorgung der gesamten Augenoberfläche ist von entscheidender Bedeutung, da sie deren Regeneration fördert. Das Gleichgewicht der Augenoberfläche kann dadurch zurückgewonnen und Schäden an der Augenoberfläche, die durch einen instabilen Tränenfilm entstanden sind, können repariert werden. Die Symptome Trockener Augen werden somit effektiv gelindert.

RELYS® ist aufgrund des speziellen Wirkmechanismus des Supramoleküls sT-LysYal® der erste und einzige Modulator der Augenoberfläche.*,1

Anwendungsgebiete

RELYS® kann bei allen Formen Trockener Augen sowie bei Veränderungen der Augenoberfläche angewendet werden, z.B. bei:
  • Oberflächlichen Hornhautschäden
  • Brennen, Jucken oder Fremdkörpergefühl
  • Bildschirmarbeit („Office-Eye-Syndrom“)
  • Reizungen durch Wind, Rauch, Staub oder trockene Luft
  • Trockenen Augen nach chirurgischen Eingriffen (z.B. nach Katarakt-OP oder LASIK)
  • Trockenen Augen durch Blepharitis
  • Kontaktlinsentragen
  • Trockenen Augen bei Patienten mit Diabetes
Vorteile von RELYS® auf einen Blick

  • Unterstützt die Reparatur von oberflächlichen Schäden an Horn- und Bindehaut
  • Verbessert den Nährstoff- und Flüssigkeitstransport auf der Augenoberfläche
  • Stellt das physiologische Gleichgewicht des Tränenfilms wieder her
  • Als Einzeldosen und als Tropffläschchen verfügbar
  • Ohne Konservierungsmittel und Phosphate
  • Mit allen Kontaktlinsen kompatibel
  • Hergestellt in Europa
Weitere Informationen finden Sie unter: www.relys.de

Jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich

RELYS® ist rezeptfrei in Ihrer Apotheke - vor Ort oder online - verfügbar.

Hinweis

RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.

Vertrieb: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH
Importeur: TRB Chemedica srl, Via Mauro Macchi 27, 20124 Milano, IT

* Stand 02/2026

1) Barabino S et al. T-LysYal for Managing Dry Eye Disease, the Advent of Supramolecular Aggregates in Ophthalmology: A Narrative Review. J Clin Med. 2026;15(2):429.

TRB Chemedica AG

TRB Chemedica steht für Expertise in der Augenheilkunde und Orthopädie und bietet ein breites Produktsortiment an hochwertigen Arzneimitteln und Medizinprodukten.

Dank unserer Erfahrung von 30 Jahren sind wir ein kompetenter Partner in verschiedensten Indikationen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen und dabei stets auf höchste Qualität unserer Produkte zu achten.

TRB Chemedica AG Deutschland wurde 1996 gegründet und ist Teil des TRB Chemedica Konzerns mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Grundsteine des nach wie vor familiengeführten Unternehmens wurden vor über 40 Jahren in der Schweiz gelegt. Mittlerweile ist TRB Chemedica weltweit in 18 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Niederlassungen in Ländern wie Argentinien, Benelux, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Malaysia, Mexiko, Österreich, Polen, Singapur, Schweiz, Thailand, Tschechien & Slowakei und Vietnam befinden sich weiter im Wachstum und beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeiter. Zudem verfügt TRB Chemedica AG in der Schweiz, Brasilien und Argentinien über eigene Herstellbetriebe und unterhält in weiteren 70 Ländern Vertriebsaktivitäten.

