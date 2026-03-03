Trockene Augen: RELYS® unterstützt die Augenoberfläche mit dem Supramolekül sT-LysYal®

Brennen, Jucken, ein Fremdkörpergefühl oder tränende Augen können die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen – ob durch Bildschirmarbeit, Umweltbelastungen oder nach operativen Eingriffen.
Mit RELYS® steht eine innovative Generation von Augentropfen zur Verfügung, die die Gesundheit der Augenoberfläche unterstützen können.
Innovative Technologie: Hydrodynamik für die Augenoberfläche
RELYS® enthält das innovative Supramolekül sT-LysYal®, das sich durch seine einzigartige Wirkungsweise von herkömmlichen Tränenersatzmitteln abhebt. Die besondere Wirkung von RELYS® besteht darin, den Wasseraustausch auf der Augenoberfläche zu fördern, was zur Wiederherstellung des natürlichen Tränenfilms führt.
Die innovative 3D-Struktur des Supramoleküls sT-LysYal® ist darauf ausgerichtet, »Transporttunnel« zu bilden. Diese Tunnel ermöglichen es, Flüssigkeit und wichtige biologische Stoffe, wie Nährstoffe, auf der Augenoberfläche zu transportieren und dort alle Strukturen optimal zu befeuchten und zu versorgen. RELYS® verbessert sozusagen die Hydrodynamik auf der Augenoberfläche, wodurch das physiologische Gleichgewicht des Tränenfilms wiederhergestellt wird. Die richtige Befeuchtung und Versorgung der gesamten Augenoberfläche ist von entscheidender Bedeutung, da sie deren Regeneration fördert. Das Gleichgewicht der Augenoberfläche kann dadurch zurückgewonnen und Schäden an der Augenoberfläche, die durch einen instabilen Tränenfilm entstanden sind, können repariert werden. Die Symptome Trockener Augen werden somit effektiv gelindert.
RELYS® ist aufgrund des speziellen Wirkmechanismus des Supramoleküls sT-LysYal® der erste und einzige Modulator der Augenoberfläche.*,1
Anwendungsgebiete
RELYS® kann bei allen Formen Trockener Augen sowie bei Veränderungen der Augenoberfläche angewendet werden, z.B. bei:
- Oberflächlichen Hornhautschäden
- Brennen, Jucken oder Fremdkörpergefühl
- Bildschirmarbeit („Office-Eye-Syndrom“)
- Reizungen durch Wind, Rauch, Staub oder trockene Luft
- Trockenen Augen nach chirurgischen Eingriffen (z.B. nach Katarakt-OP oder LASIK)
- Trockenen Augen durch Blepharitis
- Kontaktlinsentragen
- Trockenen Augen bei Patienten mit Diabetes
- Unterstützt die Reparatur von oberflächlichen Schäden an Horn- und Bindehaut
- Verbessert den Nährstoff- und Flüssigkeitstransport auf der Augenoberfläche
- Stellt das physiologische Gleichgewicht des Tränenfilms wieder her
- Als Einzeldosen und als Tropffläschchen verfügbar
- Ohne Konservierungsmittel und Phosphate
- Mit allen Kontaktlinsen kompatibel
- Hergestellt in Europa
Hinweis
RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.
