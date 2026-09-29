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TRB Chemedica AG Otto-Lilienthal-Ring 26 85622 Feldkirchen, Deutschland http://www.trbchemedica.de
Ansprechpartner:in Frau Julia Kellerer
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Trockene Augen: Gut vorbereitet durch den Herbst

Trockene Heizungsluft, Wind und weniger Luftfeuchtigkeit können die Augen im Herbst zusätzlich belasten. Erfahren Sie, wie Sie Beschwerden vorbeugen und Ihren Tränenfilm gezielt unterstützen können.

(lifePR) (Feldkirchen, )
Der Herbst bringt bunte Blätter, kühlere Temperaturen und gemütliche Stunden in beheizten Räumen. Für die Augen ist der Jahreszeitenwechsel jedoch oft eine Herausforderung: Viele Menschen empfinden ihre Augen jetzt häufiger als trocken, gereizt oder müde.

Warum die Augen im Herbst besonders empfindlich reagieren können
  • Trockene Außenluft: Die kälteren Temperaturen im Herbst führen oft zu einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit, sowohl drinnen als auch draußen. Dies kann den natürlichen Tränenfilm schneller verdunsten lassen und zu einem trockenen Gefühl in den Augen führen.
  • Warme Heizungsluft: Wenn die Temperaturen sinken, schalten wir die Heizungen ein. Die trockene, warme Luft in Innenräumen kann zusätzlich zur Trockenheit der Augen beitragen.
  • Wind und wechselhaftes Wetter: Wind kann die Augen zusätzlich beanspruchen. Gerade bei Spaziergängen oder Radtouren kann eine gut sitzende Brille helfen, die Augen etwas zu schützen.
  • Mehr Zeit vor Bildschirmen: Wenn es draußen früher dunkel wird, verbringen viele Menschen mehr Zeit drinnen – oft auch vor Bildschirmgeräten. Beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm blinzeln wir häufig seltener, sodass sich der Tränenfilm weniger gleichmäßig verteilt.
Was Ihren Augen im Herbst guttut
  • Für ein angenehmes Raumklima sorgen: Setzen Sie Luftbefeuchter ein oder stellen Sie bestimmte Zimmerpflanzen auf, z.B. Zyperngras, die für gute Luftfeuchtigkeit sorgen können.
  • Bewusst blinzeln: Bei Bildschirmarbeit kurze Pausen einlegen, den Blick in die Ferne schweifen lassen und zwischendurch bewusst blinzeln.
  • Ausreichend trinken: Eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr unterstützt das allgemeine Wohlbefinden.
  • Augen vor Wind schützen: Draußen kann eine Brille helfen, die Augen vor Zugluft und Wind zu schützen.
Mit ein paar kleinen Gewohnheiten können Sie Ihre Augen gut durch die kühle Jahreszeit begleiten. Wenn draußen Wind und kühle Luft auf die Augen treffen und drinnen die Heizung läuft, braucht der Tränenfilm aber manchmal zusätzliche Unterstützung. RELYS® hilft dabei, die natürliche Feuchtigkeitsverteilung auf der Augenoberfläche zu fördern und kann Symptome trockener Augen wirksam lindern.

RELYS®: mehr als nur Befeuchtung

Man kann sich den Tränenfilm wie einen schützenden Feuchtigkeitsmantel vorstellen, der sich mit jedem Lidschlag gleichmäßig über die Augenoberfläche verteilt. Wird dieses System instabil, entstehen „trockene Inseln“, die zu Reizungen und Beschwerden führen.

Genau hier setzt RELYS® – eine neue Generation von Augentropfen zur Behandlung trockener Augen - an: Die Augentropfen unterstützen die natürliche Hydrodynamik der Augenoberfläche, also den Austausch und die Verteilung von Flüssigkeit und essentiellen Nährstoffen. Dadurch kann sich der Tränenfilm wieder gleichmäßiger ausbreiten und stabilisieren.

Bildlich gesprochen: Es wird nicht einfach nur „Feuchtigkeit nachgegeben“. Vielmehr wird der natürliche Feuchtigkeitsfilm dabei unterstützt, sich wieder geschlossen über die Augenoberfläche zu legen - sodass auch zuvor trockene Bereiche wieder erreicht und versorgt werden. Dies trägt zur Erholung und dem Schutz der Augenoberfläche bei.  

RELYS® ist in Ihrer Apotheke erhältlich

RELYS® Augentropfen sind als Flasche oder Einzeldosen erhältlich, frei von Konservierungsmitteln und mit allen Kontaktlinsen verträglich.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.relys.de/

Hinweis:

RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.

Vertrieb und Importeur: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH

Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für eine medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.

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TRB Chemedica AG

TRB Chemedica steht für Expertise in der Augenheilkunde und Orthopädie und bietet ein breites Produktsortiment. Dank unserer Erfahrung von 30 Jahren sind wir ein kompetenter Partner in verschiedensten Indikationen. 

TRB Chemedica AG Deutschland wurde 1996 gegründet und ist Teil des TRB Chemedica Konzerns mit Hauptsitz in Genf, Schweiz. Die Grundsteine des nach wie vor familiengeführten Unternehmens wurden vor über 40 Jahren in der Schweiz gelegt. Mittlerweile ist TRB Chemedica weltweit in 18 Ländern mit eigenen Niederlassungen vertreten. Die Niederlassungen in Ländern wie Argentinien, Benelux, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Hong Kong, Malaysia, Mexiko, Österreich, Polen, Singapur, Schweiz, Thailand oder Vietnam befinden sich weiter im Wachstum und beschäftigen mehr als 1000 Mitarbeitende. Zudem verfügt TRB Chemedica AG in der Schweiz, Brasilien und Argentinien über eigene Herstellbetriebe und unterhält in über 70 Ländern Vertriebsaktivitäten.

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