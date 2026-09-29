Trockene Augen: Gut vorbereitet durch den Herbst

Warum die Augen im Herbst besonders empfindlich reagieren können
- Trockene Außenluft: Die kälteren Temperaturen im Herbst führen oft zu einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit, sowohl drinnen als auch draußen. Dies kann den natürlichen Tränenfilm schneller verdunsten lassen und zu einem trockenen Gefühl in den Augen führen.
- Warme Heizungsluft: Wenn die Temperaturen sinken, schalten wir die Heizungen ein. Die trockene, warme Luft in Innenräumen kann zusätzlich zur Trockenheit der Augen beitragen.
- Wind und wechselhaftes Wetter: Wind kann die Augen zusätzlich beanspruchen. Gerade bei Spaziergängen oder Radtouren kann eine gut sitzende Brille helfen, die Augen etwas zu schützen.
- Mehr Zeit vor Bildschirmen: Wenn es draußen früher dunkel wird, verbringen viele Menschen mehr Zeit drinnen – oft auch vor Bildschirmgeräten. Beim konzentrierten Blick auf den Bildschirm blinzeln wir häufig seltener, sodass sich der Tränenfilm weniger gleichmäßig verteilt.
- Für ein angenehmes Raumklima sorgen: Setzen Sie Luftbefeuchter ein oder stellen Sie bestimmte Zimmerpflanzen auf, z.B. Zyperngras, die für gute Luftfeuchtigkeit sorgen können.
- Bewusst blinzeln: Bei Bildschirmarbeit kurze Pausen einlegen, den Blick in die Ferne schweifen lassen und zwischendurch bewusst blinzeln.
- Ausreichend trinken: Eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr unterstützt das allgemeine Wohlbefinden.
- Augen vor Wind schützen: Draußen kann eine Brille helfen, die Augen vor Zugluft und Wind zu schützen.
RELYS®: mehr als nur Befeuchtung
Man kann sich den Tränenfilm wie einen schützenden Feuchtigkeitsmantel vorstellen, der sich mit jedem Lidschlag gleichmäßig über die Augenoberfläche verteilt. Wird dieses System instabil, entstehen „trockene Inseln“, die zu Reizungen und Beschwerden führen.
Genau hier setzt RELYS® – eine neue Generation von Augentropfen zur Behandlung trockener Augen - an: Die Augentropfen unterstützen die natürliche Hydrodynamik der Augenoberfläche, also den Austausch und die Verteilung von Flüssigkeit und essentiellen Nährstoffen. Dadurch kann sich der Tränenfilm wieder gleichmäßiger ausbreiten und stabilisieren.
Bildlich gesprochen: Es wird nicht einfach nur „Feuchtigkeit nachgegeben“. Vielmehr wird der natürliche Feuchtigkeitsfilm dabei unterstützt, sich wieder geschlossen über die Augenoberfläche zu legen - sodass auch zuvor trockene Bereiche wieder erreicht und versorgt werden. Dies trägt zur Erholung und dem Schutz der Augenoberfläche bei.
RELYS® ist in Ihrer Apotheke erhältlich
RELYS® Augentropfen sind als Flasche oder Einzeldosen erhältlich, frei von Konservierungsmitteln und mit allen Kontaktlinsen verträglich.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.relys.de/
Hinweis:
RELYS® ist ein Medizinprodukt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation.
Vertrieb und Importeur: TRB Chemedica AG, Otto-Lilienthal-Ring 26, 85622 Feldkirchen, DE
Hersteller: SILDEHA Swiss SA, Via delle Scuole 5, 6900 Paradiso, CH
Dieser Beitrag dient lediglich Informationszwecken. Für eine medizinische Beratung oder eine Diagnose sollten Sie sich an eine Fachärztin oder einen Facharzt wenden.
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