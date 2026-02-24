Sprachferien für Schüler: Lernen, Reisen, Freunde finden

„Sprachreisen bieten die Gelegenheit, Sprache nicht nur im Klassenzimmer, sondern im Alltag anzuwenden. Die Teilnehmer lernen spielerisch, werden selbstbewusster und knüpfen Kontakte über Ländergrenzen hinweg“, sagt Sandra Vosskötter, Produktmanagerin für Sprachreisen bei TravelWorks. Neben dem Unterricht fördern die Programme Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein und interkulturelle Kompetenzen.
In den vergangenen Jahren sind die Preise für Sprachferien vor allem durch gestiegene Kosten für Unterkünfte, Betreuungspersonal, Transport und höhere Sicherheitsstandards gestiegen. TravelWorks begegnet dieser Entwicklung mit Rabatten und saisonalen Preisvorteilen, um Familien eine langfristige Planung zu ermöglichen. Aktuell gilt ein Rabatt in Höhe von 3 % bei Buchung bis zum 31.03.2026, je nach Reiseziel gibt es weitere Specials.
In den Oster- und Sommerferien bietet TravelWorks Sprachkurse in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch an – von europäischen Zielen wie Irland, Spanien, Frankreich, Italien oder Malta bis hin zu Fernzielen in den USA und Kanada. Spezielle Programme für Jugendliche ab 16 Jahren, Outdoor-Kurse und Sprachreisen für die ganze Familie runden das Angebot ab.
Neu im Programm sind u.a.:
- Cannes (Frankreich) für 12- bis 15-Jährige – Sprachunterricht und Unterbringung auf einem Campus direkt an der Côte d’Azur, kombiniert mit Sport und kulturellen Ausflügen.
- Barcelona (Spanien) für 12- bis 17-Jährige – Sprachtraining mitten in der pulsierenden Stadt, ergänzt durch Sightseeing und Strandtage.
- London „Outdoor“ (England) für 14- bis 17-Jährige – Sprachunterricht an den unterschiedlichsten Orten der Metropole, gepaart mit einem vielfältigen Aktivitätenprogramm sowie einem Ganztagesausflug.