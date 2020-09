Mit TraveLeague sicher und flexibel in den Herbsturlaub

Die Beratung durch Experten sowie der Gang ins Reisebüro empfehlen sich besonders in Zeiten der Unsicherheit. Reisewillige können sich jetzt in über 10.000 Partner-Reisebüros (auch online) über sofort verfügbare Angebote von TraveLeague informieren. Das heißt: eine zeitverzögernde Anfrage an die Unterkunft entfällt. Das gilt für einen Spontanurlaub wie auch für die anstehende Wintersaison und den Sommer 2021. Derzeit gefragt sind heimatnahe Urlaubsregionen. Hier ist TraveLeague stark aufgestellt und bietet mehrere Hundert Häuser in Deutschland und Österreich sowie auch in beliebten Regionen in Italien, Polen oder Tschechien. Die Auswahl umfasst Unterkünfte in der 3-, 4- und 5-Sterne-Kategorie vom bodenständigen Urlaub bis hin zum Luxushotel in den Segmenten Hotels, Appartement- und Campinganlagen, Ski-, Sport-, Wellness-, und Städtereisen bis hin zu Alles-inklusive-Strandurlaub. Neben Einzelhotels und Ferienwohnungen hat der Reiseveranstalter auch Partnerschaften mit international bekannten Hotelketten wie NH Hotels, H Plus Hotels, Falkensteiner Hotels & Residences sowie Steigenberger Hotels & Resorts. Alle Objekte sind nach Covid19-Hygiene-Standards geprüft.Eine Auswahl der 200 beliebtesten Häuser gibt es im virtuellen Katalog auf der TraveLeague Website. Der Online-Reisebürofinder hilft Interessierten, eine Buchungsstelle in seiner Nähe zu finden. Weitere Informationen unter: http://www.traveleague.net. Antico Monastero***s: umgewandeltes Dominikanerkloster mit direktem Zugang zum See und RadwegenBeispiel: 26.09.2020, 7 Nächte, Vollpension im Doppelzimmer ab 350 Euro pro PersonNationalparkhotel Klockerhaus****: Ausgangspunkt für ereignisreiche Wandererlebnisse großzügiger Spa-Bereich mit ZirbenschwitzstubeBeispiel: 03.10.2020, 7 Nächte, Halbpension, Doppelzimmer im Nebenhaus ab 357 Euro pro PersonAHORN Hotel Am Fichtelberg***: Aktivhotel mit eigener Kinderwelt und SportprogrammBeispiel: 10.10.2020, 7 Nächte, Halbpension in der Familienunterkunft ab 360 Euro pro Person, 1-3 Kinder von 2-12 Jahren 50% ErmäßigungSeehotel Großherzog von Mecklenburg****: nur durch die Promenade vom Ostseestrand getrennt, ausschließlich regionales Bio-SpeisenangebotBeispiel: 17.10.2020, 7 Nächte, Halbpension, Doppelzimmer ab 631 Euro pro Person