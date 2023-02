Experimentalreisen – pauschal ins wahre Abenteuer

Das „Experiment“ besteht daraus, dass bei den Rundreisen lediglich die Hotels, der Bus sowie meistens ein lokaler Guide gebucht sind, die Reiseroute ist also grob vorgezeichnet. Was sich aber während der Reisetage abspielt, wird von Reiseleiter-Praktikant*innen vor Ort entworfen und umgesetzt. Das Unternehmen ist nämlich neben seiner Haupttätigkeit als Reiseveranstalter für Wander- und Erlebnisreisen auch eine in der Reisebranche angesehene Ausbildungsinstitution für Reiseleiter*innen und Wanderführer*innen. Aus diesem Teilnehmer-Pool können sich angehende Reiseprofis bei diesen Touren beweisen und ihr Erlerntes in die Praxis umsetzten.Der Clou: Diese Reisen führen meistens in Länder, die kaum jemand aus der Gruppe und ebenfalls noch nicht einmal der Veranstalter selbst vorher bereist hat. Dies ist wichtig, denn eine kompetente Reiseleitung muss sich auch auf unbekanntem Terrain orientieren und letztlich sicher bewegen können, um Reisegruppen souverän zu führen, egal in welchem Land. Die Reisegäste in der Gruppe können sich sogar selbst mit Vorschlägen einbringen, entsprechend werden diese vorher abgefragt und es wird versucht, die Reiseetappen so zu gestalten, dass alle auf ihre Kosten kommen. Aber ob dies dann auch in der Praxis problemlos geschieht, steht auf einem anderen Blatt. Der Reiz dieser Reisen ist, dass es zwar eine Gruppenreise ist, aber die Mitreisenden eher einem Team aus Abenteurern gleichen als normalen Touristen. Da viel vor Ort improvisiert werden muss, ist die Begegnung mit der einheimischen Bevölkerung vorprogrammiert, denn anders als bei eingefahrenen Routen muss der jeweilige Reiseleiter-Aspirant öfters einmal nach dem Weg fragen oder sich bestimmte kulturelle Aspekte erklären lassen. Dies verspricht Reisen abseits der Routine mit viel Gelegenheit für spontanes Entdecken, Treibenlassen und vielleicht auch die eine oder andere spontane Einladung zu einem Fest, denn die Gruppen sind klein und meist gern gesehene Gäste. Als „doppelten Boden“ reist auf diesen Touren jeweils ein erfahrender Reiseleiter-Ausbilder mit, der die Gesamtleitung innehat, so richtig passieren kann also niemandem etwas. Am Ende jeder Tagesetappe können alle Mitreisenden dem Leitenden ein Feedback geben.Travel To Life hat dieses Konzept bereits 2009 entwickelt und seitdem die Experimentalreisen in über 20 Ländern in Europa, Afrika und Asien durchgeführt, darunter Länder wie Moldawien, Turkmenistan, Tadschikistan (mit Abstecher nach Afghanistan), Oman oder die Kapverdischen Inseln. Das Niveau an landeskundlicher Vermittlung dabei grenzt an einer Studienreise, denn die Reiseleiter-Kandidat*innen sind meist bestens vorbereitet.In diesem Jahr geht es im Mai in den Norden des Iraks in die Provinz Kurdistan. Hier stehen die beiden Kulturstädte Erbil und Suleymaniyah auf dem Programm sowie die Jesiden-Kultstätte Lalesh, das spektakulär gelegene Bergdorf Abyaneh und die Gedenkstätte von Halabja, wo der frühere Diktator Saddam Hussein einen Giftgasanschlag auf die eigene Bevölkerung veranlasst hatte. Die Provinz gilt als sicher, wird dennoch so gut wie nie von Touristen angesteuert.Gleich darauf findet Ende Mai die Experimentalreise in den Kosovo statt, das jüngste Land Europas. Im südlichen Balkan gelegen, hat das kleine Land schon reichlich Geschichte erlebt, meist sehr konfliktreich, aber auch kulturell hochinteressant, da hier seit jeher vielerlei Völker durchgereist sind und ihre Spuren hinterlassen haben. Es geht von Prishtina nach Prizren und Peja sowie in den Nationalpark von Rugova, wo die Gruppe zwei Wanderungen in der kosovarischen Bergwelt unternimmt.Im August geht es dann in gleicher Weise an die Seidenstraße in Usbekistan. Über die Oasenstädte Urgentsch und Chiwa geht es zu den Kulturzentren von Buchara und Samalkand, eine Wüstenfahrt in der Kizilkum mit Übernachtung in usbekischen Jurten reizen ebenso wie die futuristisch herausgeputzte Hauptstadt Taschkent. Hier wird mit dem Minibus und mit der modernen Eisenbahn gereist.Wer sich gern auf etwas Neues einlässt und überraschende Reiseerlebnisse schätzt, kann an den Experimentalreisen als Reisegast oder Reiseleiter-Praktikant*in teilnehmen. Eine vorherige Reiseleiter-Ausbildung ist nicht zwingend, aber ohne sie ist natürlich sehr viel mehr Talent und Wagemut gefragt.Mehr Informationen unter: www.traveltolife.de Enthaltene Leistungen: Flughafentransfers, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel mit Frühstück (Einzelzimmer mit Zuschlag), Rundreisetransfers und Reiseleitung wie beschrieben, Angebot an fakultativen Ausflugsmöglichkeiten. Die nicht enthaltenen Flüge nach Erbil und zurück können beim Veranstalter dazugebucht werden.Travel To Life-Gesamtleitung durch Geschäftsführer Andreas DamsonEnthaltene Leistungen: Flughafentransfers, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel mit Frühstück (Einzelzimmer mit Zuschlag), Rundreisetransfers im Kleinbus, Reiseleitung wie beschrieben, Angebot an fakultativen Ausflugsmöglichkeiten. Die nicht enthaltenen Flüge nach Prishtina und zurück können beim Veranstalter dazugebucht werden.Travel To Life-Gesamtleitung durch Chef-Ausbilder Mario HecktorEnthaltene Leistungen: Flughafentransfers, 7 Übernachtungen im Doppelzimmer im Hotel mit Frühstück (Einzelzimmer mit Zuschlag), Rundreisetransfers im Kleinbus und Eisenbahn, Reiseleitung wie beschrieben, Angebot an fakultativen Ausflugsmöglichkeiten. Die nicht enthaltenen Flüge nach Urgentsch und zurück von Taschkent können beim Veranstalter dazugebucht werden.Travel To Life-Gesamtleitung durch Chef-Ausbilder Mario Hecktor