Pressemitteilung BoxID: 806785 (Tradegate AG Wertpapierhandelsbank)

Tradegate AG verzeichnet außerordentlichen Umsatz- und Gewinnanstieg im ersten Halbjahr 2020

Der starke Umsatzanstieg bei der Tradegate AG in den ersten Monaten des Jahres hat sich auch im Juni fortgesetzt. Mit gut 5,4 Millionen Transaktionen war der Juni nach dem März 2020 der zweitbeste Monat in der Firmengeschichte.



Für das gesamte erste Halbjahr bedeuten rund 27,6 Millionen Transaktionen einen Anstieg von 219% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und erreichen bereits 152,8% der Gesamt-transaktionszahl des Geschäftsjahres 2019. Das entsprechende Handelsvolumen beträgt zum Halbjahr 164,4 Milliarden Euro, was gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 173% entspricht.



Noch stärker als der Umsatz, sind die Erträge der Gesellschaft gestiegen. Das noch vorläufige und keiner prüferischen Durchsicht unterzogene Betriebsergebnis vor Steuern und Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken beträgt 83,2 Millionen Euro. Dies entspricht gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres einem Gewinnanstieg von rund 565%.



Den endgültigen und ausführlichen Halbjahresbericht veröffentlicht die Gesellschaft wie im Finanzterminkalender vorgesehen am 21. August 2020.

Website Promotion

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (