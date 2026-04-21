Wo Kinder Kunst entdecken: 1.000 € für das Bauernhof:Kunst:Atelier

Kulturelle Teilhabe, soziale Entwicklung und kreative Entfaltung: Für ihr Projekt „Bauernhof:Kunst:Atelier“ erhält der Kinder- und Jugendbauernhof Nickern e. V. 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Im neu gegründeten „Bauernhof:Kunst:Atelier“ können Kinder und Jugendliche ihre Kreativität frei entfalten und verschiedenste künstlerische Techniken kennenlernen. Das offene und niedrigschwellige Angebot reicht von Töpfern, sorbischer Wachstechnik und Encaustik über Peddigrohr, Aquarell und Kohlezeichnen bis hin zu Linoldruck und Acrylmalerei auf Leinwand. Die Kinder arbeiten praxisnah, setzen eigene Ideen um und erleben dabei Selbstwirksamkeit sowie die Freude am gemeinsamen Gestalten. Ermöglicht wird das Projekt durch die Förderung der Aktion Mensch, die bis 2029 besteht.



Das Atelier verbindet Natur, Handwerk und Kunst zu einem besonderen Lern- und Erfahrungsraum auf dem Bauernhof. In einem geschützten Umfeld entstehen Begegnung, Austausch und kreative Entwicklung. Gerade für Kinder und Jugendliche aus dem herausfordernden Sozialraum Dresden-Prohlis, die oft nur eingeschränkten Zugang zu kultureller Bildung haben, ist das Projekt von besonderer Bedeutung. Es schafft einen inklusiven Raum, in dem Teilhabe, Chancengleichheit und persönliche Entwicklung gefördert werden.



Der Förderbetrag von der Town & Country Stiftung fließt in die Realisierung und den Ausbau des „Bauernhof:Kunst:Atelier“.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Mathias Wachs, Geschäftsführer der Wachs Bauunternehmungen GmbH, die symbolische Urkunde und lobte das kreative Projekt: „Mit dem Bauernhofkunstatelier schaffen Sie einen Raum, in dem Kreativität, Gemeinschaft und Selbstvertrauen wachsen können. Dieses Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gern mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Das Bauernhof:Kunst:Atelier ist für viele Kinder ein ganz besonderer Ort, an dem sie sich ausprobieren, ihre eigenen Stärken entdecken und Gemeinschaft erleben können. Die Förderung hilft uns, dieses Angebot langfristig zu sichern und noch mehr Kindern kreative Teilhabe zu ermöglichen“, so Kristin Schierer, Projektleitung.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (