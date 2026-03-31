Unterstützung für bessere Bildungschancen: 1.000 € für integrative Lernförderung

Der Schulförderverein der Schlossschule in Chemnitz erhält für die zusätzliche integrative Lernförderung für Kinder mit Problemen beim Spracherwerb eine Förderung in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Mit der Unterstützung wird ein wichtiges Lernförderangebot nachhaltig gestärkt. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb deutlich gestiegen. Um diesen Kindern frühzeitig und gezielt zu helfen, bietet die Schlossschule seit vier Jahren integrative Lerntherapien ab der zweiten Klassenstufe an. Qualifizierte Lerntherapeut:innen vereinen in den Förderstunden Erkenntnisse aus Disziplinen wie der Fachdidaktik, Psychologie, Pädagogik und Medizin sowie Elemente aus der Psycho-, Sprach- und Ergotherapie. Die gezielte Förderung findet in Kleingruppen im Anschluss an den Regelunterricht statt. Dabei werden neben fachlichen auch psychosoziale Aspekte berücksichtigt. Ziel ist es, Lern- und Konzentrationsprobleme abzubauen, das Selbstbewusstsein der Kinder zu stärken und ihre Lernmotivation nachhaltig zu fördern.



Im Schuljahr 2025/26 soll das Förderangebot verstetigt und weiter ausgebaut werden. Aufgrund begrenzter finanzieller Mittel können bislang jedoch nicht alle benötigten Förderstunden abgedeckt werden. Das Preisgeld des Town & Country Stiftungspreises wird eingesetzt, um die Finanzierung einer zusätzlichen wöchentlichen Förderstunde im zweiten Schulhalbjahr sicherzustellen. Somit kann noch mehr Kindern mit Problemen beim Schriftspracherwerb eine bessere Chance auf weiterführende Bildung ermöglicht werden.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Fritzi Fischer die Urkunde und lobte das Engagement der Schule: „Mit Ihren regelmäßigen Sprachförderungsstunden zeigen Sie, dass Sie kein Kind zurücklassen und allen eine faire Chance auf Bildung ermöglichen. Dieses wertvolle Projekt würdigen und fördern wir sehr gerne mit dem Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahm der Schulförderverein der Schlossschule-Grundschule das Preisgeld entgegen: „Die frühzeitige Förderung von Kindern mit Problemen beim Spracherwerb, erhöht den Lernerfolg in allen Fächern und steigert damit auch die Freude am Lernen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Unterstützern wie der Town & Country Stiftung dieses wichtige Angebot weiter ausbauen können.“, so Franziska Klimant, Fördervereinsmitglied und Elternratsvorsitzende an der Schlossschule.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (