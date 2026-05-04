Starke Kinder für nachhaltige Umweltgestaltung – 1.000 € für die BUNDjugend Delitzscher Land

Gelebte Mitverantwortung für Natur und Klima: Für ihr vielseitiges Umweltengagement erhält die BUNDjugend Sachsen im Delitzscher Land ein Preisgeld in Höhe von 1.000 € von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Seit 2020 engagiert sich im Delitzscher Land eine besonders aktive BUNDjugend-Gruppe im Alter zwischen 7 und 16 Jahren gemeinsam für die Themen Natur- und Klimaschutz. In regelmäßigen Treffen organisierte die Gruppe bereits vielfältige Aktionen: Sie bauten Nistkästen, pflanzten eine Bienenwiese, halfen bei der Renaturierung eines Baches, sammelten Müll, probierten klimafreundliches Kochen und vieles mehr. Dabei erfahren sie wie wertvoll eigenes Engagement ist und wie viel man auch im Kleinen bewirken kann.



Da das Angebot möglichst allen Kindern offenstehen soll, sind die Aktivitäten der BUNDjugend meist kostenfrei. Dem Verein ist es wichtig, dass finanzielle Hürden abgebaut werden und Kinder mit unterschiedlicher sozialer Herkunft gemeinsam die Natur erleben können. Auf diese Weise erfahren die Teilnehmenden Wertschätzung, Gemeinschaft und stärken ihr Selbstbewusstsein.



Das Preisgeld der Town & Country Stiftung sichert weiterhin die kostenfreie Teilnahme an aktuellen Aktionen und unterstützt sogleich die geplante Öffentlichkeitsarbeit, um noch mehr Kinder und Jugendliche in der Region auf die Gruppe aufmerksam zu machen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Wötzel, Geschäftsführer der HIS Hausbau GmbH, die Urkunde und lobte das Engagement der Ehrenamtlichen: „Für die hier aktiven Kinder und Jugendlichen entsteht echte Begeisterung für ehrenamtliches Engagement und Natur- und Klimaschutz. Diese Werte prägen sie weit über die Gruppe hinaus in der Schule, im Alltag und in ihrer Zukunft. Sehr gerne unterstützen und würdigen wir dieses Tun mit dem Town & Country Stiftungspreis.“



Die Gruppe plant bereits die nächste Aktion – eine Social Media Kampagne soll auf die Umweltprobleme im Vorort von Delitzsch aufmerksam machen. „Die Kinder und Jugendlichen haben in den vergangenen Jahren nicht nur viel über Natur- und Umweltschutz gelernt, sondern auch Teamgeist, Verantwortungsbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Wir freuen uns sehr, dass das außerordentliche Engagement der jungen Menschen mit dem Town & Country Stiftungspreis gewürdigt wird“, so Sarah Morwinski, Jugendbildungsreferentin.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (