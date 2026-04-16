Schulhühner hautnah erleben: 1.000 € für neuen Gluckenstall

Naturnahes Lernen: Für das Projekt „Küken-Entdecker: Gemeinsam wachsen und lernen“ erhält die Ludwig-Schwamb-Schule 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Das seit 2023 erfolgreich bestehende Projekt soll nun weiterentwickelt werden. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit großem Engagement kümmern sich die rund 300 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren gemeinsam um die Schulhühner. Im Wechsel übernehmen die Klassen die Versorgung der Tiere, während an Wochenenden und in den Ferien die Familien der Kinder eingebunden sind. Auch in der Nachmittagsbetreuung haben die Kinder regelmäßig die Möglichkeit, Zeit bei den Hühnern zu verbringen, sie zu füttern und zu beobachten.



Ein besonderes Highlight der vergangenen Jahre waren die erfolgreichen Naturbruten: Die Kinder konnten miterleben, wie eine Henne zur Glucke wird, ihre Eier ausbrütet und schließlich Küken schlüpfen. Dabei lernten sie nicht nur den respektvollen Umgang mit Tieren, sondern auch grundlegende Aspekte des Lebenszyklus und der Herkunft von Lebensmitteln.



Um diese wertvollen Erfahrungen langfristig zu sichern, plant die Schule nun die Anschaffung eines artgerechten Gluckenstalls mit angeschlossenem Auslauf. Eine automatische Hühnerklappe soll für Sicherheit sorgen, während eine WLAN-Kamera den Schlupf der Küken live überträgt und so auch Familien die Teilhabe ermöglicht.



Bereits jetzt zeigt das Projekt große Wirkung: Alle Kinder konnten den Weg vom Ei zum Huhn miterleben, eigene Erfahrungen in der Tierpflege sammeln und lernen, woher Lebensmittel wie Eier ursprünglich kommen. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll in einen neuen Gluckenstall fließen, um die bisherigen Erfolge nachhaltig zu sichern und die Schulgemeinschaft weiter zu stärken.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafter Thomas Bodensohn, Town & Country Franchise-Partner, die Urkunde und lobte das Engagement der Schule: „Bildung fördern heißt Zukunft gestalten. Mit ihren Schulhühnern bringen Sie Abwechslung und echte Naturerlebnisse in den Schulalltag der Kinder. Es ist wichtig, schon früh den respektvollen Umgang mit Tieren zu lernen. Dieses wichtige Engagement unterstützen und würdigen wir sehr gerne mit dem Town & County Stiftungspreis.“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Unsere Schulhühner sind eine große Bereicherung und gehören mittlerweile einfach zur Schulgemeinde dazu. Dank der Förderung können wir es den Kindern ermöglichen, aus nächster Nähe mit technischer Hilfe zu beobachten, wie das neue Leben entsteht“, so Anne Ulmke, zuständig für die Schulhühner.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (