Schnelle Hilfe für Kinder in Not: 1.000 € Preisgeld erhält die Michael Holm Stiftung

Unbürokratische Hilfe, wenn sie am meisten gebraucht wird: Für ihr Engagement zugunsten von Kindern aus finanzschwachen Familien erhält die Michael Holm Stiftung 1.000 € Preisgeld von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Die Michael Holm Stiftung unterstützt Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren im Rhein-Kreis Neuss, die sich in akuten Notsituationen befinden. Im Mittelpunkt steht dabei stets das Kind – unabhängig von den Ursachen der Notlage. Ob fehlende wetterfeste Kleidung, nicht vorhandene Möbel im Kinderzimmer, Schulmaterialien, Gesundheit, Mobilität oder die Teilnahme an Freizeitangeboten: Die Stiftung hilft genau dort, wo Unterstützung am dringendsten benötigt wird.



Ein besonderer Ansatz der Michael Holm Stiftung ist die anonyme und zielgerichtete Hilfe: Unterstützungsanfragen erfolgen über Jugendämter, Schulen, Kitas, freie Träger der Jugendhilfe und caritative Organisationen. Diese begleiten die Familien, prüfen den Bedarf und stellen sicher, dass die Hilfe direkt und zweckgebunden bei den Kindern ankommt. Diese Form der Zusammenarbeit ermöglicht schnelle und unbürokratische Unterstützung – immer genau dann, wenn andere Hilfen nicht mehr greifen.



Mit dem Preisgeld der Town & Country Stiftung wird die direkte Unterstützung der Kinder weiter ausgebaut. Die Mittel fließen vollständig in konkrete Hilfen, sei es für Kleidung, Schulbedarf, Gesundheit, Mobilität, Möbel oder die Teilnahme an wichtigen Freizeitangeboten. Ziel ist es, allen relevanten Einrichtungen im Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit zu geben, betroffene Kinder schnell und unkompliziert zu unterstützen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Melanie Blümling-Kettner, Mitarbeiterin der Massivhaus Leuchter e. K., die Urkunde und würdigte das Engagement:

„Die Michael Holm Stiftung hilft genau dort, wo Hilfe oft am dringendsten gebraucht wird – schnell, unbürokratisch und mit einem klaren Fokus auf das Wohl der Kinder. Dieses Engagement ist von unschätzbarem Wert für die betroffenen Familien und ein wichtiger Beitrag für mehr Chancengleichheit.“



Mit großer Freude nahm der Gründer Michael Holm die Zuwendung entgegen:

„Unser Ziel ist es, Kindern in akuten Notsituationen schnell und unbürokratisch zu helfen – ohne Hürden und ohne lange Wege. Die Unterstützung der Town & Country Stiftung ermöglicht es uns, noch mehr Kinder zu erreichen und ihnen in schwierigen Lebenslagen konkret zur Seite zu stehen. Wir danken allen Jugendämtern, Schulen, Kitas und caritativen Vereinen, die uns dabei aktiv unterstützen.“



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (