Leitungswasser und Klimaschutz erleben – 1.000 € für Umweltbildung

Umwelt verstehen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam aktiv werden: Für ihr niederschwelliges Bildungsprojekt rund um Leitungswasser, Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein erhält der a tip: tap e. V. 1.000 € Förderung von der Town & Country Stiftung. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Mit einem kreativen und erlebnisorientierten Ansatz erreicht das zweijährige Projekt „Leitungswasser und Klimaschutz in Chemnitz Mitte und Süd“, welches vom Europäischen Sozialfond (ESF+) gefördert wird, insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Stadtteilen in Chemnitz. Statt klassischer Bildungsformate kommt das Angebot direkt dorthin, wo junge Menschen ihren Alltag verbringen: auf Spielplätzen, in Kitas, Jugendclubs oder bei Stadtteilfesten. Mit Aktionen wie dem Wasserausschank, Quizformaten oder einfachen Experimenten – etwa dem Bau von Sedimentfiltern – werden Themen wie Wasserkreislauf, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung spielerisch vermittelt.



Ein besonderer Fokus liegt auf erlebnisorientierten Workshops. In einem Hip-Hop-Projekt entwickelten die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Rapper „Joca“ aus Dresden einen Rap und setzten sich kreativ mit individuellen Belangen und Themen wie Plastikvermeidung und Ressourcenschutz auseinander. Beim bevorstehenden Bogenschießen-Workshop, bei dem Plastikflaschen als Ziel dienen, verbinden die Teilnehmenden Bewegung mit Umweltbildung, indem sie spielerisch den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Abfall reflektieren.



Das Projekt richtet sich an rund 940 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren, die häufig unter erschwerten Lebensbedingungen aufwachsen und bislang nur eingeschränkten Zugang zu Bildungs- und Freizeitangeboten haben.



Die Förderung der Town & Country Stiftung unterstützt insbesondere den notwendigen Eigenanteil des Projekts und trägt dazu bei, die Angebote langfristig zu sichern und weiter auszubauen.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Fritzi Fischer die Urkunde und würdigte das Engagement des Vereins: „Sie schaffen es, Umweltbildung genau dorthin zu bringen, wo sie besonders gebraucht wird, nämlich direkt in den Lebensalltag der Kinder und Jugendlichen. Dabei vermitteln Sie nicht nur Wissen, sondern stärken auch Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein. Dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne mit dem Town & Country Stiftungspreis“



Mit großer Freude nahmen die Ausgezeichneten die Zuwendung entgegen: „Die Unterstützung durch die Stiftung ermöglicht es uns, noch mehr Kinder und Jugendliche für Leitungswasser und Nachhaltigkeitsthemen zu begeistern. Dabei greifen wir auch immer die soziale Frage auf, denn Bildung sollte für alle zugänglich sein. Mit unserem spielerischen und partizipativen Ansatz setzen wir bewusst außerhalb des regulären Klassenzimmers an und zeigen, dass Lernen Spaß machen kann und die Kinder in ihrem Alltag etwas bewirken können – im Kleinen wie im Großen“, so Lilly Tank, Projektmitarbeiterin (Bildungsreferentin in Chemnitz).



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (