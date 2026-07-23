Gemeinsam stark trotz ZNM

Die Familienkonferenz des ZNM – Zusammen Stark! e. V. für Kinder mit zentronukleären Myopathien und deren Familien wird von der Town & Country Stiftung mit 1.000 € Preisgeld unterstützt. Damit wird das inklusive, stärkende Gemeinschaftsangebot gefördert. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Zentronukleäre Myopathien sind seltene Muskelerkrankungen, die die erkrankten Kinder und Jugendlichen stark einschränken, indem sie beispielsweise auf einen Rollstuhl oder Beatmung angewiesen sind. Viele der Betroffenen sind dadurch im Alltag häufig isoliert. Die regelmäßig stattfindenden Familienkonferenzen des ZNM – Zusammen Stark! e. V. schaffen einen geschützten Raum, in dem sie einfach Kind sein dürfen, verstanden werden und erstmals Gleichaltrige mit ähnlichen Erfahrungen treffen. Auch ihre Geschwisterkinder, die im Familienalltag oft im Schatten der Erkrankung stehen, erhalten gezielt Aufmerksamkeit.



Die Kinder gewinnen durch das Programm an Selbstvertrauen und Lebensfreude und schließen Freundschaften, die oft weit über die Familienkonferenztage hinaus bestehen. Ihnen wird das wichtige Gefühl gegeben: „Ich bin nicht allein.“



Im feierlichen Rahmen der Eröffnung ihres neuen Inspirationshauses in Steinheim an der Murr übergaben die Stiftungsbotschafter Konrad und Anja Michalek die Urkunde an Frau Hentze des ZNM – Zusammen Stark! e. V.: „Das ehrenamtliche Engagement, mit dem Sie und Ihr Verein sich für die von der seltenen Krankheit ZNM betroffenen Kinder und Jugendliche sowie derer Familien einsetzen, ist bemerkenswert. Sie geben sowohl den jungen Patienten als auch ihrem Umfeld Stärke, Freude und nachhaltigen Zusammenhalt mit auf den Weg. Wir freuen uns sehr, Ihr wertvolles Tun mit dem Town & Country Stiftungspreis unterstützen zu können.“



Vergangene Konferenzen haben gezeigt, wie viel Lebensfreude die gesamten Familien gewinnen konnten: Die betroffenen Kinder fühlen sich verstanden, die Geschwister erleben Anerkennung und die Eltern werden entlastet. Insbesondere für die jungen Patienten und ihre Geschwister wird das Programm zu einem unvergesslichen Höhepunkt, der Mut und Kraft für den Alltag schenkt.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte wurden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählte die Projekte aus.



Erstmalig wurde auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ wurden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (