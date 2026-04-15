Gemeinsam mit Tabuthemen aufräumen: 1.000 € Förderung für kreative Trauerarbeit

Das Projekt „Vergissmeinnicht“ des Natur- und Kunstwerkstatt Thamsbrück e. V. wird mit 1.000 € von der Town & Country Stiftung gefördert. Das Projekt richtet sich an Kinder der vierten Klassenstufe und hilft ihnen dabei, sich kreativ und einfühlsam mit den Themen Abschied, Tod und Trauer auseinanderzusetzen. Im Rahmen ihres nun schon 12. Stiftungspreises fördert die Town & Country Stiftung bundesweit Projekte der Kinder- und Jugendhilfe.



Das Projekt „Vergissmeinnicht“ greift in einem geschützten Rahmen Themen auf, die im Lebensalltag von Kindern häufig tabuisiert werden: Abschied, Verlust und Trauer werden spielerisch und künstlerisch erfahrbar gemacht. Durch Gespräche, Geschichten sowie kreative Methoden wie Malen, Collagen basteln und das Arbeiten mit Filz, Ton oder Naturmaterialien können Kinder ihre Gedanken und Gefühle ausdrücken und miteinander teilen. Das Projekt fördert Empathie, soziale Kompetenzen und ein bewusstes Wahrnehmen eigener sowie fremder Emotionen. Gleichzeitig werden Ängste abgebaut und neue Wege im Umgang mit Trauer eröffnet.



Umgesetzt wird „Vergissmeinnicht“ aktuell an der Hufelandschule Bad Langensalza. Die Unterstützung der Town & Country Stiftung wird für Materialien wie Farben, Wolle, Ton, Papier und Naturmaterialien sowie für die Brennkosten der Tonarbeiten und begleitende Ausflüge genutzt. Darüber hinaus trägt die Fördersumme zur Finanzierung von Honorarkräften bei, die die Kinder fachlich und pädagogisch begleiten.



Seit 2019 wurde das Projekt bereits mehrfach erfolgreich an Grundschulen durchgeführt und 2025 mit dem Gründerpreis in Sondershausen ausgezeichnet – ein deutliches Zeichen für seinen hohen gesellschaftlichen Wert.



Stellvertretend für die Stiftung übergab Stiftungsbotschafterin Silke Hössel, Town & Country Haus Franchise-Partnerin, die Urkunde und lobte das Engagement des Vereins.: „Das Projekt hilft mit viel Einfühlungsvermögen und Kreativität Kindern dabei, schwierige Themen wie Abschied und Trauer zu verarbeiten. Dieses Engagement verdient große Anerkennung, denn es gibt den Kindern Halt, stärkt ihre Ausdrucksfähigkeit und leistet einen wertvollen Beitrag zu einem offenen und emphatischen Umgang miteinander“.



Mit großer Freude nahmen die Projektverantwortlichen die Zuwendung entgegen: „Wir sind sehr dankbar für diese Förderung. Sie ermöglicht es uns, das Projekt weiterzuführen und so mehr Kindern einen geschützten Raum zur kreativen Verarbeitung ihrer Emotionen zu bieten. Diese Unterstützung würdigt nicht nur unsere Arbeit, sondern vor allem die Bedürfnisse der Kinder“, so Antje Wollenhaupt, Vereinsvorsitzende.



Über den Town & Country Stiftungspreis



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für Chancengleichheit und Gemeinschaft. Deutschlandweit unterstützt die Stiftung dieses Jahr 300 Projekte mit jeweils 1.000 €, um die wertvolle, oft ehrenamtliche Arbeit für sozial, geistig oder körperlich benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern. Zwölf besonders herausragende Projekte werden im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala am 9. Mai 2026 mit zusätzlichen 5.000 € ausgezeichnet. Eine unabhängige Jury wählt die Projekte aus.



Erstmalig wird auf der Town & Country Stiftungsgala auch ein Sonderpreis vergeben. Unter dem Motto „Jung trifft Alt – Begegnung, die verbindet“ werden zwei Projekte, die auf kreative Weise intergenerative Begegnung stiften und Austausch zwischen Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen ermöglichen, mit 10.000 € auf dem 1. Platz und 5.000 € auf dem 2. Platz gefördert.

(lifePR) (