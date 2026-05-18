Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Engagement für Kinder und Jugendliche

Bereits zum 12. Mal wurde in diesem Jahr der Town & Country Stiftungspreis ausgelobt. Bundesweit fördert die Stiftung im Rahmen des Projekts 300 Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen mit insgesamt über 300.000 €. Am Samstag, den 9. Mai, wurden in Erfurt zwölf Regionalpreisträger und zwei Sonderpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und insgesamt mit weiteren 75.000 € auf der Gala gewürdigt – darunter der Verein Krebskranke Kinder Mainz.



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.



Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.



Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. In der Region Süd erhielt unter anderem das Projekt „Schul-Avatare“ des Krebskranke Kinder Mainz e. V. den Regionalpreis.



Eine Krebserkrankung verändert das Leben betroffener Kinder und Jugendliche schlagartig. Wo sie eben noch zur Schule gegangen sind, sich mit Freunden getroffen haben und ihren Alltag unbeschwert gestaltet haben, besteht ihr Leben plötzlich aus Krankenhausaufenthalten, Chemotherapien und vielen Sorgen. Um ihnen etwas Normalität zurückzugeben, stellt der Krebskranke Kinder Mainz e. V. 13 Kindern und Jugendlichen Schul-Avatare zur Verfügung, die ihnen die digitale Teilhabe am Unterricht ermöglichen.



Per Tablet können die jungen Patientinnen und Patienten den Avatar in ihrer Klasse steuern und so aktiv am Unterrichtsgeschehen teilnehmen. Sie sehen und hören alles, was im Klassenzimmer passiert, können sich melden – dann blinkt der Kopf des Avatars – und über einen Lautsprecher direkt mit der Klasse kommunizieren. So bleiben sie Teil ihrer Klassengemeinschaft und verlieren trotz Krankheit nicht den Anschluss an Schule und soziales Umfeld.

(lifePR) (