Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

Bereits zum 12. Mal wurde in diesem Jahr der Town & Country Stiftungspreis ausgelobt. Bundesweit fördert die Stiftung im Rahmen des Projekts 300 Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen mit insgesamt über 300.000 €. Am Samstag, den 9. Mai, wurden in Erfurt zwölf Regionalpreisträger und zwei Sonderpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und insgesamt mit weiteren 75.000 € auf der Gala gewürdigt – darunter das Aramis Orchester des Interkulturellen Haus Mannheim e. V. – für Vielfalt.



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.



Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.



Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. Darunter das Mannheimer Aramis Orchester in der Region Süd.



Mit über 80 jungen Musiker:innen aus Mannheim und der gesamten Rhein-Neckar-Region vereint das Aramis Orchester Jugendliche unterschiedlicher sozialer und kultureller Hintergründe in einem kreativen Miteinander. Gemeinsam gestalten sie Konzerte, setzen sich künstlerisch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen auseinander und zeigen, wie Zusammenhalt und Verantwortung gelebt werden können.



Das Orchester organisiert sich weitgehend selbst. Die Jugendlichen übernehmen eigenständig die musikalische Leitung, planen Proben und Konzerte und entwickeln künstlerische Konzepte. Unterstützt werden sie dabei vom Interkulturellen Haus Mannheim und der Musikschule Mannheim. Dieses basisdemokratische Arbeiten stärkt nicht nur musikalische Fähigkeiten, sondern auch Selbstvertrauen, Teamgeist und gesellschaftliches Engagement.



Diese wertvolle, ehrenamtlich getragene Arbeit der jungen Menschen wurde im Rahmen der Stiftungsgala ausgezeichnet und gewürdigt.

(lifePR) (