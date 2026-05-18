Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

Bereits zum 12. Mal wurde in diesem Jahr der Town & Country Stiftungspreis ausgelobt. Bundesweit fördert die Stiftung im Rahmen des Projekts 300 Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen mit insgesamt über 300.000 €. Am Samstag, den 9. Mai, wurden in Erfurt zwölf Regionalpreisträger und zwei Sonderpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und insgesamt mit weiteren 75.000 € auf der Gala gewürdigt – darunter das Zeltlager Bräunlingen der Seelsorgeeinheit auf der Baar.



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.



Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.



Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. In der Region Süd erhielt unter anderem das Projekt „Zeltlager Bräunlingen“ der Seelsorgeeinheit auf der Baar.



Seit 1991 findet das Zeltlager Bräunlingen der Seelsorgeeinheit Auf der Baar jährlich mit bis zu 100 Kinder mitten in der Natur statt. Verteilt auf drei Gruppen leben die Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren für zwölf Tage fernab jeglicher Zivilisation – ohne Strom, Handys oder fließendes Wasser. Gemeinsam unternehmen sie aufregende Wanderungen, bauen Bänke und Tische selbst, treten bei „Lagerolympiaden“ gegeneinander an und singen abends am Lagerfeuer. Dabei lernen sie wie man die Natur bewusst wahrnimmt und achtsam mit ihren Ressourcen umgeht. Gerade in einer Zeit, in der der Alltag der Kinder und Jugendlichen von Stress, Leistungsdruck und Digitalität geprägt ist, bietet das Zeltlager Bräunlingen eine wertvolle Auszeit.



Getragen wird das Zeltlager von unzähligen ehrenamtlich Engagierten, für deren Jugendleiterkursen das Preisgeld in Höhe von insgesamt 6.000 € genutzt wird.

(lifePR) (