Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

Bereits zum 12. Mal wurde in diesem Jahr der Town & Country Stiftungspreis ausgelobt. Bundesweit fördert die Stiftung im Rahmen des Projekts 300 Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen mit insgesamt über 300.000 €. Am Samstag, den 9. Mai, wurden in Erfurt zwölf Regionalpreisträger und zwei Sonderpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und insgesamt mit weiteren 75.000 € auf der Gala gewürdigt – darunter der Wolfsträne e. V.



Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.



Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.



Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. In der Zentralregion erhielt unter anderem das Projekt „Día de los Muertos“ von Wolfsträne e. V. den Regionalpreis.



Der Verein begleitet Kinder und Jugendliche auf ihrem persönlichen Trauerweg, wenn sie ein oder beide Elternteile oder Geschwister verloren haben. In einem geschützten Rahmen erhalten sie Raum und Zeit, um ihre Gefühle auszudrücken, ihre Trauer zu verarbeiten und neue Perspektiven zu entwickeln.



Ein besonderer Bestandteil der Arbeit ist die jährliche Feier zum mexikanischen Fest Día de los Muertos. Seit 2021 lädt der Verein die von ihm begleiteten Familien zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung ein, die inzwischen ein fester Bestandteil der Trauerbegleitung geworden ist. Mit einer mexikanischen Band, einem liebevoll gestalteten Altar, einem gemeinsamen Buffet und kreativen Angeboten entsteht ein Ort des Erinnerns, der Trost spendet und zugleich zeigt, dass Gedenken auch lebensbejahend und verbindend sein kann.



Das Preisgeld in Höhe von insgesamt 6.000 € unterstützt die Durchführung des Projekts und würdigt bereits zum zweiten Mal zugleich das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement, mit dem Wolfsträne e. V. trauernden Kindern und Jugendlichen Halt, Verständnis und Gemeinschaft schenkt.

(lifePR) (