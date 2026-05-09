Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.
Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.
Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.
„Auch in schwierigen Zeiten zeigen unsere Preisträger, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Die Unterstützer der Stiftung zeigen, dass wirtschaftliches Handeln einen Sinn hat, der über den unmittelbaren Gewinn und den eigenen Profit hinausgeht. Daraus kann ein Ganzes werden, gleichgültig ob es um unsere persönlichen Wege geht oder der Blick der Wirtschaft und Politik gilt“, betont Stiftungsvorsitzender Christian Treumann.
Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und Kreativität der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch an die Regionalpreisträger des 12. Town & Country Stiftungspreises:
Region Nord:
- The ARCH gUG
Projekt: ZukunftsHandwerker
https://www.thearch.org/dezukunftshandwerker
- XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e. V.
Projekt: akinda – Berliner Netzwerk Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
https://www.akinda-berlin.org
- Kinderlachen – Oldenburg e. V.
Projekt: Schulranzen-Projekt
https://kinderlachen-oldenburg.de
- Bürgerstiftung Königs Wusterhausen
Projekt: Grundschulkinder erleben Demokratie
https://buergerstiftung-kw.de
Zentralregion:
- Protego – Verein zur Förderung künstlerischer Präventionsarbeit
Projekt: Voyage
https://protego.ruhr
- KindergartenProjekt Wir gehen raus e. V.
Projekt: Murmelland
https://wirgehenraus-gera.de
- Werkgemeinschaft e. V. Wiesbaden
Projekt: StarKi (Starke Kinder Projekt)
https://www.starki.net
- Wolfsträne e. V.
Projekt: Wir feiern das mexikanische Fest der Toten
https://www.wolfstraene.de
Region Süd:
- Krebskranke Kinder Mainz e. V.
Projekt: Patenschaft für Schul-Avatar
https://www.krebskrankekinder-mainz.de
- Interkulturelles Haus Mannheim e. V. – Für Vielfalt
Projekt: Aramis Orchester
https://www.aramis-music.de/de/
- Seelsorgeeinheit Auf der Baar (Erzdiezöse Freiburg, römisch-katholische Kirchengemeinde)
Projekt: Zeltlager Bräunlingen
https://zeltlager-braeunlingen.de
- Igel e. V. Passau, Arbeitskreis für Sexualpädagogik und gegen sexuelle Gewalt
Projekt: Sexualpädagogik und Prävention von sexueller Gewalt
https://igel-ev-passau.de
Sonderpreisträger:
- Quinoa Bildung gGmbH
Projekt: Perspektiv-Wechsel
https://www.quinoa-bildung.de
- Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH
Projekt: Mehrgenerationenhaus Kuchengartenstraße
https://kaenguru-leipzig.de