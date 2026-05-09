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Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

12. Town & Country Stiftungsgala zeichnet 12 Projekte der Kinder- und Jugendhilfe aus

(lifePR) (Erfurt, )
Bereits zum 12. Mal wurde in diesem Jahr der Town & Country Stiftungspreis ausgelobt. Bundesweit fördert die Stiftung im Rahmen des Projekts 300 Vereine, Organisationen und Initiativen, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen mit insgesamt über 300.000 €. Am Samstag, den 9. Mai, wurden in Erfurt zwölf Regionalpreisträger und zwei Sonderpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und insgesamt mit weiteren 75.000 € auf der Gala gewürdigt.

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.

Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.

„Auch in schwierigen Zeiten zeigen unsere Preisträger, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Die Unterstützer der Stiftung zeigen, dass wirtschaftliches Handeln einen Sinn hat, der über den unmittelbaren Gewinn und den eigenen Profit hinausgeht. Daraus kann ein Ganzes werden, gleichgültig ob es um unsere persönlichen Wege geht oder der Blick der Wirtschaft und Politik gilt“, betont Stiftungsvorsitzender Christian Treumann.

Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und Kreativität der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.

Herzlichen Glückwunsch an die Regionalpreisträger des 12. Town & Country Stiftungspreises:

Region Nord:
 
  • XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e. V.
    Projekt: akinda – Berliner Netzwerk Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete
    https://www.akinda-berlin.org
 
 
 

Zentralregion:
  • Protego – Verein zur Förderung künstlerischer Präventionsarbeit
    Projekt: Voyage
    https://protego.ruhr
 
 
 
 

Region Süd:
 
 
 
  • Igel e. V. Passau, Arbeitskreis für Sexualpädagogik und gegen sexuelle Gewalt
    Projekt: Sexualpädagogik und Prävention von sexueller Gewalt
    https://igel-ev-passau.de
 

Sonderpreisträger:
 
  • Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH
    Projekt: Mehrgenerationenhaus Kuchengartenstraße
    https://kaenguru-leipzig.de

Town & Country Stiftung

„Mensch sein heißt verantwortlich sein“ – diesem Leitsatz folgt die gemeinnützige Town & Country Stiftung seit ihrer Gründung durch das Unternehmerpaar Gabriele und Jürgen Dawo im Jahr 2009. Neben der Förderung der Kinder- und Jugendhilfe engagiert sich die Stiftung für unverschuldet in Not geratene Bauherren und Eigentümer von zu Wohnzwecken selbstgenutzten Einfamilienhäusern, für Bildungsprojekte im Bereich Natur- und Umweltbildung, für Kunst und Kultur sowie für bürgerschaftliches Engagement.

Town & Country Stiftung
Anger 55/56
99084 Erfurt
Tel: 0361 644 789 14
pr@tc-stiftung.de

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