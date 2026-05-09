Gemeinsam Chancen schaffen: Town & Country Stiftung würdigt Ehrenamt

The ARCH gUG

Projekt: ZukunftsHandwerker

https://www.thearch.org/dezukunftshandwerker

XENION Psychosoziale Hilfen für politisch Verfolgte e. V.

Projekt: akinda – Berliner Netzwerk Einzelvormundschaften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

https://www.akinda-berlin.org

Kinderlachen – Oldenburg e. V.

Projekt: Schulranzen-Projekt

https://kinderlachen-oldenburg.de

Bürgerstiftung Königs Wusterhausen

Projekt: Grundschulkinder erleben Demokratie

https://buergerstiftung-kw.de

Protego – Verein zur Förderung künstlerischer Präventionsarbeit

Projekt: Voyage

https://protego.ruhr

KindergartenProjekt Wir gehen raus e. V.

Projekt: Murmelland

https://wirgehenraus-gera.de

Werkgemeinschaft e. V. Wiesbaden

Projekt: StarKi (Starke Kinder Projekt)

https://www.starki.net

Wolfsträne e. V.

Projekt: Wir feiern das mexikanische Fest der Toten

https://www.wolfstraene.de

Krebskranke Kinder Mainz e. V.

Projekt: Patenschaft für Schul-Avatar

https://www.krebskrankekinder-mainz.de

Interkulturelles Haus Mannheim e. V. – Für Vielfalt

Projekt: Aramis Orchester

https://www.aramis-music.de/de/

Seelsorgeeinheit Auf der Baar (Erzdiezöse Freiburg, römisch-katholische Kirchengemeinde)

Projekt: Zeltlager Bräunlingen

https://zeltlager-braeunlingen.de

Igel e. V. Passau, Arbeitskreis für Sexualpädagogik und gegen sexuelle Gewalt

Projekt: Sexualpädagogik und Prävention von sexueller Gewalt

https://igel-ev-passau.de

Quinoa Bildung gGmbH

Projekt: Perspektiv-Wechsel

https://www.quinoa-bildung.de

Gemeinnützige Känguru Kindertagesstätten Leipzig GmbH

Projekt: Mehrgenerationenhaus Kuchengartenstraße

https://kaenguru-leipzig.de

Seit 2013 steht der Town & Country Stiftungspreis für die Stärkung von Chancengleichheit und Gemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen Projekte, die Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft oder Lebenssituation Perspektiven eröffnen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten bieten.Das Ehrenamt ist eine der tragenden Säulen unserer Gesellschaft. Tag für Tag engagieren sich Menschen in Vereinen, Initiativen und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen Chancen zu eröffnen, Teilhabe zu ermöglichen und Unterstützung dort zu leisten, wo andere Strukturen an ihre Grenzen geraten. Dieses Engagement geschieht meist leise, im Hintergrund – und ist dennoch von unschätzbarem Wert.Diesem Einsatz möchte die Town & Country Stiftung mehr Sichtbarkeit geben. Mit ihrem Stiftungspreis werden Projekte der Kinder- und Jugendhilfe unterstützt und zugleich diejenigen Menschen gewürdigt, die diese Projekte mit großem Einsatz tragen. Aus bundesweit 300 Projekten, die jeweils eine Förderung in Höhe von 1.000 € erhielten, wählte eine unabhängige Jury zwölf Regionalpreisträger aus. Am Samstag, den 9. Mai, wurden im Rahmen einer feierlichen Stiftungsgala in der Erfurter Zentralheize die Regionalpreisträger für ihr besonders herausragendes Engagement ausgezeichnet und jeweils mit weiteren 5.000 € unterstützt.„Auch in schwierigen Zeiten zeigen unsere Preisträger, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören. Die Unterstützer der Stiftung zeigen, dass wirtschaftliches Handeln einen Sinn hat, der über den unmittelbaren Gewinn und den eigenen Profit hinausgeht. Daraus kann ein Ganzes werden, gleichgültig ob es um unsere persönlichen Wege geht oder der Blick der Wirtschaft und Politik gilt“, betont Stiftungsvorsitzender Christian Treumann.Die zwölf Regionalpreisträger verteilen sich auf die Region Nord (Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein) die Zentralregion (Hessen,Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen) und die Region Süd (Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Saarland). Pro Region wurden vier Projekte im festlichen Rahmen der Stiftungsgala am 9. Mai ausgezeichnet. Sie stehen exemplarisch für die Vielfalt und Kreativität der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.Herzlichen Glückwunsch an die Regionalpreisträger des 12. Town & Country Stiftungspreises: